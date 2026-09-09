 Разрушенный дом и пожар в ТЦ: ГСЧС показала последствия атаки на Николаев

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Разрушенный дом и пожар в ТЦ: ГСЧС показала последствия атаки на Николаев

ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНСГСЧС показала последствия массированной атаки на Николаев и область. Фото: ГСЧС

Спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

В Николаеве в результате удара разрушен частный двухэтажный дом и гараж. Во время разбора завалов спасатели извлекли тело погибшей 70-летней женщины.

На месте разрушения также возник пожар площадью 120 квадратных метров. Пожарные его ликвидировали.

Кроме того, спасатели работали еще на нескольких объектах в городе. В частности, тушили масштабный пожар в торговом центре, а также возгорания в кафе и на территории автотранспортного предприятия. В ГСЧС отметили, что спасательные работы продолжались после ночной атаки.

ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНСГСЧС показала последствия массированной атаки на Николаев и область. Фото: ГСЧС
ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНСГСЧС показало последствия массированной атаки на Николаев и область. Фото: ГСЧС
ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНСГСЧС показала последствия массированной атаки на Николаев и область. Фото: ГСЧС
ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНСГСЧС показала последствия массированной атаки на Николаев и область. Фото: ГСЧС
ДСНС показала наслідки масованої атаки на Миколаїв та область. Фото: ДСНСГСЧС показала последствия массированной атаки на Николаев и область. Фото: ГСЧС

За прошедшие сутки, 8 сентября, россияне атаковали FPV-дронами Куцурубскую и Очаковскую общины, а ночью нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам Николаевской области. В результате атак повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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