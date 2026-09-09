 «Один из самых крупных ударов в 2026 году», — Решетилов о ночной атаке на Николаев

  • среда

    9 сентября, 2026

  • 21.9°
    Ясное небо

    Николаев

  • 9 сентября , 2026 среда

  • Николаев • 21.9° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Инциденты 10:35, 09 сентября, 2026

«Один из самых крупных ударов в 2026 году», — Решетилов о ночной атаке на Николаев

Зруйнований ударами росіян житловий будинок у Миколаєві 9 вересня. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиЖилой дом в Николаеве, разрушенный в результате ударов российских войск 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Николаев в ночь с 8 на 9 сентября подвергся одному из самых сильных ударов в 2026 году. Российские войска атаковали город и область ракетами «Искандер», БПЛА «Бандероль» и «Шахедами», управляемыми авиабомбами, а отдельные населённые пункты — FPV-дронами.

Об этом в эфире «Суспильного» сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

По состоянию на утро 9 сентября комбинированная атака на регион продолжается, что значительно затрудняет работу оперативных служб.

— За последние сутки мы фиксируем, что область подвергается одному из самых сильных ударов в 2026 году. Продолжительность обстрела затрудняет работу оперативных служб, разбор завалов, извлечение остатков боеприпасов, — сказал Георгий Решетилов.

Значительные повреждения, по его словам, получила Галициновская община. В Николаеве и области повреждены портовая инфраструктура, склады, промышленные, транспортные и энергетические объекты, жилые дома, почтовые отделения и торговые центры.

Наслідки атаки вночі 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПоследствия атаки в ночь на 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области
Наслідки атаки вночі 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПоследствия атаки в ночь на 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области
Наслідки атаки вночі 9 вересня. Фото: ДСНС МиколаївщиниПоследствия атаки в ночь на 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области

В результате атаки погибла 70-летняя женщина. На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых 15-летняя девушка. Количество раненых уточняется.

Георгий Решетилов отметил, что окончательно определить цели удара можно будет после завершения атаки и анализа мест поражения.

В то же время он подчеркнул, что значительная часть поврежденных объектов представляет собой гражданскую инфраструктуру. В частности, речь идет о портовой инфраструктуре Николаева, которая не работает с 2022 года из-за блокады, а также о хабах, торговых центрах, транспортных и промышленных объектах.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. Там в результате атак повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

Последние новости про: Война в Украине

Торговый центр, почтовый терминал, жилые дома и кафе пострадали в результате атаки на Николаев; есть погибшие и раненые
В Николаевской области россияне били FPV-дронами, КАБами и «Шахедами», повреждены дома и энергообъекты
В Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека, ещё 15 получили ранения
Реклама
Читайте также:
новости
В Николаеве планируют построить новую скейт-площадку возле Могилянки

Алена Коханчук
новости
Жена военнослужащего рассказала о трудностях с арендой жилья в Николаеве

Юлия Бойченко
новости
В Николаеве вечером пропал свет: причину отключения выясняют

Юлия Бойченко
новости
В Николаеве молодежь бесплатно обучают ландшафтному дизайну и урбанистике

Юлия Бойченко
новости
Николаев передаст ₴100 тыс. области на проект реконструкции роддома №3, где планируют создать перинатальный центр

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Война в Украине

В Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека, ещё 15 получили ранения
В Николаевской области россияне били FPV-дронами, КАБами и «Шахедами», повреждены дома и энергообъекты
Торговый центр, почтовый терминал, жилые дома и кафе пострадали в результате атаки на Николаев; есть погибшие и раненые

Торговый центр, почтовый терминал, жилые дома и кафе пострадали в результате атаки на Николаев; есть погибшие и раненые

Мария Хамицевич

Жена военнослужащего рассказала о трудностях с арендой жилья в Николаеве

В Николаевской области россияне били FPV-дронами, КАБами и «Шахедами», повреждены дома и энергообъекты