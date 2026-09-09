«Один из самых крупных ударов в 2026 году», — Решетилов о ночной атаке на Николаев

Жилой дом в Николаеве, разрушенный в результате ударов российских войск 9 сентября. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

Николаев в ночь с 8 на 9 сентября подвергся одному из самых сильных ударов в 2026 году. Российские войска атаковали город и область ракетами «Искандер», БПЛА «Бандероль» и «Шахедами», управляемыми авиабомбами, а отдельные населённые пункты — FPV-дронами.

Об этом в эфире «Суспильного» сообщил исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

По состоянию на утро 9 сентября комбинированная атака на регион продолжается, что значительно затрудняет работу оперативных служб.

— За последние сутки мы фиксируем, что область подвергается одному из самых сильных ударов в 2026 году. Продолжительность обстрела затрудняет работу оперативных служб, разбор завалов, извлечение остатков боеприпасов, — сказал Георгий Решетилов.

Значительные повреждения, по его словам, получила Галициновская община. В Николаеве и области повреждены портовая инфраструктура, склады, промышленные, транспортные и энергетические объекты, жилые дома, почтовые отделения и торговые центры.

Последствия атаки в ночь на 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области Последствия атаки в ночь на 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области Последствия атаки в ночь на 9 сентября. Фото: ГСЧС Николаевской области

В результате атаки погибла 70-летняя женщина. На данный момент известно о шести пострадавших, среди которых 15-летняя девушка. Количество раненых уточняется.

Георгий Решетилов отметил, что окончательно определить цели удара можно будет после завершения атаки и анализа мест поражения.

В то же время он подчеркнул, что значительная часть поврежденных объектов представляет собой гражданскую инфраструктуру. В частности, речь идет о портовой инфраструктуре Николаева, которая не работает с 2022 года из-за блокады, а также о хабах, торговых центрах, транспортных и промышленных объектах.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. Там в результате атак повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.