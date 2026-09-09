Россияне днём нанесли удар по порту в Николаеве, трое человек пострадали

Последствия атаки на Николаев 9 сентября 2026 года. Фото: НикВести

9 сентября днём россияне атаковали порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Пострадавшим 28, 46 и 48 лет. Двое мужчин, 28 и 46 лет, находятся в тяжёлом состоянии. Состояние 48-летнего пострадавшего — средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

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— Россия продолжает наносить удары по нашей инфраструктуре и подвергать опасности людей, которые просто выполняют свою работу, — отметил чиновник.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. В результате атак там были повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.

Позже сообщили, что после массированной российской атаки на Николаев повреждены гражданские объекты, в частности магазины и складские помещения. На одном из объектов возник масштабный пожар.