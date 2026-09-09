 Россияне днём нанесли удар по порту в Николаеве, трое человек пострадали

  • среда

    9 сентября, 2026

  • 24.7°
    Ясное небо

    Николаев

  • 9 сентября , 2026 среда

  • Николаев • 24.7° Ясное небо

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Оборона 15:50, 09 сентября, 2026

Россияне днём нанесли удар по порту в Николаеве, трое человек пострадали

Наслідки атаки по Миколаєву 9 вересня 2026 року. Фото: НикВестиПоследствия атаки на Николаев 9 сентября 2026 года. Фото: НикВести

9 сентября днём россияне атаковали порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Пострадавшим 28, 46 и 48 лет. Двое мужчин, 28 и 46 лет, находятся в тяжёлом состоянии. Состояние 48-летнего пострадавшего — средней тяжести. Медики оказывают им необходимую помощь.

Реклама

— Россия продолжает наносить удары по нашей инфраструктуре и подвергать опасности людей, которые просто выполняют свою работу, — отметил чиновник.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. В результате атак там были повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.

Позже сообщили, что после массированной российской атаки на Николаев повреждены гражданские объекты, в частности магазины и складские помещения. На одном из объектов возник масштабный пожар.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

Последние новости про: Война в Украине

Международный реестр ущерба открыл четыре новые категории заявлений для украинцев
После обстрела Николаева повреждены 15 домов, коммунальщики устраняют последствия
Рубио заявил о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией в ближайшие недели
Реклама
Читайте также:
новости
Исполком Николаева одобрил демонтаж бетонных блоков и парковочных столбиков в трёх дворах

Юлия Лукьяненко
новости
90 % переселенцев в Николаеве — из Херсона

Дарина Мельничук
новости
В Нацполиции заявили о рисках, связанных с инициативой мэрии Николаева по установке камер с целью пополнения городского бюджета за счет штрафов за нарушение ПДД

Алина Квитко
новости
В Николаеве выделили ₴10 млн на ремонт поврежденной в результате обстрелов котельной

Алена Коханчук
новости
«Яма на яме», — Сенкевич поручил отремонтировать дорогу возле городка «Сказка» в Николаеве

Юлия Бойченко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Война в Украине

Рубио заявил о возможности возобновления переговоров между Украиной и Россией в ближайшие недели
После обстрела Николаева повреждены 15 домов, коммунальщики устраняют последствия
Международный реестр ущерба открыл четыре новые категории заявлений для украинцев

Найбільший обстріл Миколаєва у 2026 році: загинула жінка, пошкоджені будинки та порт

Из-за повреждений, после атаки METRO в Николаеве временно закрыли

В Николаеве горят склады после атак РФ

Главное сегодня