Россияне атаковали Николаев, двое человек погибли, девять получили ранения

Последствия атак на Николаев 9 сентября 2026 года. Фото: НикВести

В результате российских атак на Николаев сегодня, 9 сентября, после обеда погибли два человека, ещё девять получили ранения.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

— Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Уже почти сутки Россия терроризирует Николаев и область. За каждой такой атакой стоят человеческие жизни, боль семей и наших громад, — отметил он.

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По его словам, среди пострадавших — годовалый мальчик. Ребёнку оказали необходимую медицинскую помощь, после чего он продолжит лечение амбулаторно.

Остальные пострадавшие находятся в больницах. Их состояние различного степени тяжести, медики оказывают им необходимую помощь.

Массированная атака на Николаев 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Позже стало известно, что в результате массированной российской атаки на Николаев были повреждены гражданские объекты, в частности магазины и складские помещения. На одном из объектов возник крупный пожар.

Кроме того, был атакован порт в Николаеве, сообщалось о трёх пострадавших мужчинах, все они были госпитализированы.