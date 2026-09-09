 «Дверь заклинило, поэтому выбрались через окно», — житель Николаева о том, как его семья спасалась во время ночной атаки

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Главная Новости Общество 17:35, 09 сентября, 2026

«Дверь заклинило, поэтому выбрались через окно», — житель Николаева о том, как его семья спасалась во время ночной атаки

После ночной атаки на Николаев жители одного из пострадавших домов были вынуждены выбираться наружу через окно, поскольку входная дверь заклинила.

Об этом «НикВести» рассказал местный житель Валерий.

По его словам, семья проснулась от мощных взрывов. Когда они попытались выйти из дома, оказалось, что дверь заклинило. Выбираться оттуда пришлось, пока дом горел.

— Мы спали, проснулись от взрывов. Выйти не могли, потому что дверь заклинило. Пытались открыть, но не смогли. И мы выскочили через окно, а тут всё горит. Дом полностью горел, — рассказал Валерий.

Чоловік був у будинку під час російської атаки. Фото: Сергій Овчаришин, НикВестиМужчина был в доме во время российской атаки. Фото: Сергей Овчаришин, НикВести

В этот момент его дочь оказалась внутри и начала звать на помощь. На помощь прибежали соседи.

— Дочь бегала, кричала: «Мама, мама, помогите!». Соседи выбежали, поставили лестницу и начали доставать. Вытащили дочь, внучку, соседи забрали, — рассказал мужчина.

Массированная атака на Николаев в ночь на 9 сентября

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Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации показали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. В результате атак там повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты. Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.

Исполняющий обязанности главы Николаевской ОГА Георгий Решетилов, комментируя обстрел, назвал его одним из самых массированных за 2026 год. В результате обстрела повреждены 15 частных домов, ещё один — разрушен, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Также днем под обстрел попал порт в Николаеве. Пострадали трое мужчин, всех госпитализировали.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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