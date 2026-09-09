 После обстрела Николаева повреждены 15 домов, коммунальщики устраняют последствия

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Главная Новости Общество 15:41, 09 сентября, 2026

После обстрела Николаева повреждены 15 домов, коммунальщики устраняют последствия

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальные службы и администрация района продолжают работать на местах после атаки. Работники убирают обломки, помогают жителям и устраняют повреждения домов.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

В результате обстрела повреждены 15 частных домов, ещё один — разрушен. Также пострадали хозяйственные и вспомогательные помещения во дворах.

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В домах выбито 40 окон, в девяти повреждены крыши. На некоторых домах есть трещины. Городские службы остаются на месте и продолжают помогать жителям.

Как сообщили в горсовете, если жилье пострадало, владельцам необходимо подать заявление на комиссионное обследование имущества. Его проводит Управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета.

Заявление можно подать лично по адресу Херсонское шоссе, 48/8 или по электронной почте [email protected]. Консультации предоставляются по телефону 53-31-18.

Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич
Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич
Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич
Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич
Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич
Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич
Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич
Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич
Комунальники ліквідовують наслідки атаки на Миколаїв 9 вересня. Фото: Олександр СєнкевичКоммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Массированный обстрел Николаева в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. В результате атак там повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.

Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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