После обстрела Николаева повреждены 15 домов, коммунальщики устраняют последствия

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

В Николаеве коммунальные службы и администрация района продолжают работать на местах после атаки. Работники убирают обломки, помогают жителям и устраняют повреждения домов.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

В результате обстрела повреждены 15 частных домов, ещё один — разрушен. Также пострадали хозяйственные и вспомогательные помещения во дворах.

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В домах выбито 40 окон, в девяти повреждены крыши. На некоторых домах есть трещины. Городские службы остаются на месте и продолжают помогать жителям.

Как сообщили в горсовете, если жилье пострадало, владельцам необходимо подать заявление на комиссионное обследование имущества. Его проводит Управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета.

Заявление можно подать лично по адресу Херсонское шоссе, 48/8 или по электронной почте [email protected]. Консультации предоставляются по телефону 53-31-18.

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Коммунальщики устраняют последствия атаки на Николаев 9 сентября. Фото: Александр Сенкевич

Массированный обстрел Николаева в ночь на 9 сентября

Первые ракеты по городу начали запускать после 22:00, о чем сообщали мониторинговые каналы. Обстрелы продолжались с ночи 8 сентября до утра 9 сентября.

По состоянию на утро в Николаевской областной военной администрации продемонстрировали последствия атаки и сообщили, что в результате ударов погибла 70-летняя женщина. Среди пострадавших — 74-летний и 66-летний мужчины, 44-летняя женщина и 15-летний ребенок. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние — средней тяжести. Остальным пострадавшим оказали медицинскую помощь, в дальнейшем они будут лечиться амбулаторно.

Под атаку попали и общины в области. 8 сентября россияне наносили удары с помощью FPV-дронов по Куцурубской и Очаковской общинам, а ночью 9 сентября нанесли удары по Галициновской и Березанской общинам. В результате атак там повреждены частный дом, промышленные и энергетические объекты.

Впоследствии спасатели показали последствия массированной ночной атаки россиян на Николаев и область. В городе разрушены жилой дом и гараж, возникли пожары в нескольких местах.