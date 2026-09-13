 После обстрела часть Николаева осталась без электричества, ещё в двух районах свет по графику

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Главная Новости Оборона 8:41, 13 сентября, 2026

После обстрела часть Николаева осталась без электричества, ещё в двух районах свет по графику

Частина Миколаєва знеструмлена після обстрілу. Фото з відкритих джерелЧасть Николаева обесточена после обстрела. Фото из открытых источников

В результате атаки российских войск в Николаеве повреждено энергетическое оборудование. Сейчас невозможно одновременно обеспечить электроснабжением всех потребителей.

Об этом сообщили утром 13 сентября в АО «Николаевоблэнерго».

Для потребителей Заводского и Центрального районов, которые вчера, 12 сентября, остались без электричества, сейчас действует локальный график электроснабжения. У них электричество будет поступать поочередно: 3 часа в Заводском районе, 3 часа в Центральном. Такая ситуация прогнозируется до завершения восстановительных работ.

Кроме того, часть Ингульского района остается без света.

«Ищем техническую возможность возобновления подачи электроэнергии и работаем над восстановлением поврежденного врагом оборудования», — сообщили в облэнерго.

Напомним, вчера вечером, 12 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Частично были обесточены несколько районов. Пострадавших нет.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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