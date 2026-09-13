После обстрела часть Николаева осталась без электричества, ещё в двух районах свет по графику
-
- Юлия ЛукьяненкоРепортерка
-
-
В результате атаки российских войск в Николаеве повреждено энергетическое оборудование. Сейчас невозможно одновременно обеспечить электроснабжением всех потребителей.
Об этом сообщили утром 13 сентября в АО «Николаевоблэнерго».
Для потребителей Заводского и Центрального районов, которые вчера, 12 сентября, остались без электричества, сейчас действует локальный график электроснабжения. У них электричество будет поступать поочередно: 3 часа в Заводском районе, 3 часа в Центральном. Такая ситуация прогнозируется до завершения восстановительных работ.
Кроме того, часть Ингульского района остается без света.
«Ищем техническую возможность возобновления подачи электроэнергии и работаем над восстановлением поврежденного врагом оборудования», — сообщили в облэнерго.
Напомним, вчера вечером, 12 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Частично были обесточены несколько районов. Пострадавших нет.
Последние новости про: Война в Украине
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести