После обстрела часть Николаева осталась без электричества, ещё в двух районах свет по графику

Часть Николаева обесточена после обстрела. Фото из открытых источников

В результате атаки российских войск в Николаеве повреждено энергетическое оборудование. Сейчас невозможно одновременно обеспечить электроснабжением всех потребителей.

Об этом сообщили утром 13 сентября в АО «Николаевоблэнерго».

Для потребителей Заводского и Центрального районов, которые вчера, 12 сентября, остались без электричества, сейчас действует локальный график электроснабжения. У них электричество будет поступать поочередно: 3 часа в Заводском районе, 3 часа в Центральном. Такая ситуация прогнозируется до завершения восстановительных работ.

Кроме того, часть Ингульского района остается без света.

«Ищем техническую возможность возобновления подачи электроэнергии и работаем над восстановлением поврежденного врагом оборудования», — сообщили в облэнерго.

Напомним, вчера вечером, 12 сентября, российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаева. Частично были обесточены несколько районов. Пострадавших нет.