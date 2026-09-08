Облтеплоэнерго в Николаеве снова рискует войти в зиму с арестованными счетами из-за долгов

Работники теплоснабжающего предприятия во время работы. Архивное фото «НикВести»

Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» планомерно готовится к отопительному сезону, однако из-за нерешенного вопроса с долгами у предприятия могут арестовать счета.

Об этом 7 сентября во время аппаратного совещания в горсовете рассказал директор предприятия Николай Логвинов, пишут «НикВести».

По его словам, с технической точки зрения подготовка к зиме идет по плану. Проблемы возникают с финансированием. Предприятие получает новое оборудование, но для его установки и проектирования требуются дополнительные средства.

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«Есть проблема с финансированием, потому что мы постоянно получаем новое оборудование, которое требует довольно серьёзных вложений в монтаж и проектирование. Но в целом предприятие готовится к началу отопительного сезона по плану — так же, как и все предыдущие годы», — сказал Николай Логвинов.

Когда мэр Александр Сенкевич спросил о главных рисках перед зимой, Николай Логвинов назвал возможный арест счетов. По его словам, государство до сих пор не компенсировало предприятию 1,4 миллиарда гривен разницы в тарифах.

«Самый большой риск — это угроза ареста счетов. Потому что вопрос о разнице в тарифах так и не решен. Государство на сегодняшний день задолжало нам 1,4 миллиарда гривен», — сказал он.

Предприятие обращалось к центральным властям, однако механизма погашения этой суммы пока нет. Предложение «Николаевоблтеплоэнерго» о выпуске ценных бумаг также не поддержали.

В то же время у предприятия есть долги перед «Нафтогазом». По словам Николая Логвинова, предложенные компанией мировые соглашения «Николаевоблтеплоэнерго» выполнить не может. Одна из причин — высокая пеня, которая, по его словам, превышает сумму основного долга.

«Те мировые соглашения, которые нам предлагает «Нафтогаз», очень дорогостоящие. Во-первых, в них начисляется очень большая пеня, превышающая сумму основного долга, без учета разницы в тарифах», — пояснил Николай Логвинов.

Ситуацию осложняет и то, что действующий тариф, по словам директора предприятия, покрывает лишь половину себестоимости тепла.

Часть компенсации разницы в тарифах предприятие уже получило. Из 128 миллионов гривен поступило 15 миллионов гривен — в июле и августе. Эти деньги «Николаевоблтеплоэнерго» сразу перечислило «Нафтогазу».

Напомним, Николай Логвинов ещё в марте 2026 года заявлял, что ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» задолжало НАК «Нафтогаз» 800 миллионов гривен. Из-за этого на счета николаевского предприятия, как и других теплоснабжающих компаний Украины, могут наложить арест. Кроме того, он озвучил проблему с разницей в тарифах.