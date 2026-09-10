В Николаевскую область доставили более 1 тыс. доз вакцины от кори

Николаевская область получила более 1 тыс. доз вакцины от кори. Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ

Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины получил 1700 доз вакцины КПК, которую используют для профилактики кори, паротита и краснухи.

Об этом сообщили на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в ближайшее время вакцину распределят между больницами области.

Вакцину доставили и приняли с соблюдением требований холодовой цепи.

«Специалисты контролируют температурный режим и условия хранения, ведь соблюдение этих требований является важным условием сохранения качества и эффективности вакцины», — говорится в сообщении.

Напомним, что недавно Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины получил 1030 доз вакцины «Гардасил 9» против вируса папилломы человека. Препарат уже доставлен в медицинские учреждения области.