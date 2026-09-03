 Николаевская область получила более тысячи доз вакцины против ВПЧ

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Главная Новости Общество 23:32, 03 сентября, 2026

Николаевская область получила более тысячи доз вакцины против ВПЧ

На Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗВ Николаевскую область доставили более тысячи доз вакцины «Гардасил 9». Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ

Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины получил 1030 доз вакцины «Гардасил 9» против вируса папилломы человека. Препарат уже доставлен в медицинские учреждения области.

Об этом сообщили на своей странице в Facebook.

Отмечается, что вакцину хранили и перевозили с соблюдением требований холодовой цепи. В Центре препарат хранят в специальном холодильном оборудовании, а температуру постоянно контролируют. После получения медицинские учреждения также должны обеспечить надлежащие условия хранения вакцины.

«Вакцина «Гардасил 9» предназначена для девочек в возрасте 12–13 лет и является важным средством профилактики инфекции, вызываемой вирусом папилломы человека (ВПЧ), в частности заболеваний, которые могут привести к раку шейки матки», — говорится в сообщении.

На Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗВ Николаевскую область доставили более тысячи доз вакцины «Гардасил 9». Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ
На Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗВ Николаевскую область доставили более тысячи доз вакцины «Гардасил 9». Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний МЗ
На Миколаївщину доставили понад тисячу доз вакцини «Гардасил 9». Фото: Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗВ Николаевскую область доставили более тысячи доз вакцины «Гардасил 9». Фото: Николаевский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава

Напомним, что в течение июня–августа мобильные вакцинационные бригады работали в 41 населённом пункте Николаевской области. За это время прививки получили 1765 человек, в том числе 853 ребенка.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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