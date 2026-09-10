ВАКС закрыл дело касательно двух обвиняемых в злоупотреблении служебным положением на Южноукраинской АЭС

Южноукраинская АЭС. Фото: ua.depositphotos.com

Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности двух обвиняемых по делу, связанному с хищением средств на Южноукраинской атомной электростанции.

Производство по их делу суд прекратил в связи с истечением срока давности, о чем свидетельствует постановление от 26 августа.

Речь идет об обвинении по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, по которой обвинялся совладелец ООО «ЮгБудРесурс» Сергей Юркевич.

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В деле статус обвиняемых также имеют 13 человек. В частности, бывший президент НАЭК «Энергоатом» Виссарион Ким и его сын Артем Ким, Алексей Рыбак, Алексей Масолобов, Владимир Богатчук, Дмитрий Лысенко, Антон Костянецкий, Светлана Костянецкая, Юрий Дмитренок, Дмитрий Соловьев, Дмитрий Соколов и Эдуард Самоткал.

Суд удовлетворил ходатайство защитников и освободил обоих мужчин от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Соответствующая часть объединенного уголовного производства была закрыта.

Также ВАКС отменил арест имущества Юркевича. Речь идет о трех квартирах и корпоративных правах в ООО «Югстройресурс».

Напомним, что в ноябре 2025 года Высший антикоррупционный суд изменил меру пресечения трем обвиняемым по делу Южноукраинской АЭС: вместо залога им назначили личное обязательство.

Хищение ₴12,3 млн на Южноукраинской АЭС

Напомним, что в 2021 году правоохранительные органы сообщили о подозрениях в адрес начальника управления производственно-технической комплектации Южноукраинской АЭС Дмитрия Соколова и его сообщника — фактического руководителя двух компаний.

По данным следствия, в 2011–2012 годах он способствовал победе двух коммерческих структур в торгах по закупке систем промышленного кондиционирования, проводимых АЭС. В связи с тем, что оборудование было поставлено по завышенным ценам, государству нанесен ущерб в размере более 12,3 миллиона гривен. Мужчинам предъявлено обвинение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Стоит отметить, что первые сообщения о возможном хищении появились в мае 2014 года после проверки государственной финансовой инспекции в Николаевской области.

В декабре 2021 года Высший антикоррупционный суд назначил рассмотрение дела Дмитрия Соколова и постановил судить его заочно, поскольку тот с 2016 года скрывается за границей.

В июле 2022 года НАБУ и САП завершили расследование по делу.