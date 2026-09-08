 Спустя три месяца после обысков силовики вручили подозрение о растрате ₴2,2 млн директору станции переливания крови в Николаеве

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Главная Новости Правосудие 15:05, 08 сентября, 2026

Спустя три месяца после обысков силовики вручили подозрение о растрате ₴2,2 млн директору станции переливания крови в Николаеве

Директору станції переливання крові у Миколаєві повідомили про підозру у розтраті. Фото: СБУДиректору станции переливания крови в Николаеве сообщили о подозрении в растрате. Фото: СБУ

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю Николаевской областной станции переливания крови. Следствие считает, что он организовал продажу донорской плазмы частной компании по заниженной цене, из-за чего учреждение понесло убытки на сумму более 2,2 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и Николаевской окружной прокуратуре 8 сентября.

Следствие указывает, что в марте 2026 года станция переливания крови заключила договор с частной компанией на продажу свежезамороженной плазмы. Руководитель предприятия, по версии правоохранителей, знал, что на станции нет достаточного количества плазмы, соответствующей условиям договора. Несмотря на это, он якобы дал подчиненным указание включить в партию более 661 литра свежезамороженной плазмы, которая имела значительно более высокую стоимость. По их данным, её реализовали частной компании под видом плазмы другой категории — по существенно более низкой цене.

Директору станції переливання крові у Миколаєві повідомили про підозру у розтраті. Фото: СБУДиректору станции переливания крови в Николаеве сообщили о подозрении в растрате. Фото: СБУ

Правоохранители утверждают, что речь идет о плазме, пригодной для клинического применения, которую реализовывали под видом плазмы для фракционирования.

Директору вручили уведомление о подозрении по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины — присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. По данным «НикВести», речь идет о Сергее Матвиенко.

Об обысках на станции переливания крови «НикВести» писали ещё в июне. Ровно три месяца назад, 8 июня, суд наложил арест на изъятые следователями бухгалтерские документы и технику учреждения.

Позже в беседе с «НикВести» Сергей Матвиенко заявил, что учреждение никогда не продавало частным компаниям плазму, пригодную для переливания пациентам. По его словам, на переработку передавали только материал, который не мог использоваться в лечебных учреждениях.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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