В поселке под Николаевом остался один семейный врач на почти 3 тыс. жителей

В амбулатории поселка Полигон остался один семейный врач. Иллюстративное фото cmsd.com.ua

В амбулатории в поселке Полигон, что под Николаевом, не хватает медиков. Единственный семейный врач перешел на полставки, поэтому с ним могут заключить декларацию менее половины жителей, а остальным приходится искать врачей в других населенных пунктах.

Об этом шла речь на заседании двух комиссий Николаевского облсовета, пишут «НикВести».

Вопрос о работе амбулатории в Полигоне подняла депутат Ольга Григорьева («За майбутнє»). На заседании комиссии по вопросам здравоохранения обращение депутата не стали зачитывать, но дали рекомендации. Депутат Елена Масалитина («Европейская солидарность») отметила, что амбулатория входит в первичное звено медицины, поэтому в первую очередь за нее отвечает директор. Облсовет не может влиять на назначение врачей.

Начальница Управления здравоохранения Николаевской ОВА Ирина Ткаченко рассказала, что семейный врач устроился на работу в другое учреждение, поэтому в амбулатории он остался на полставки и работает только вечером. В управлении состоялась встреча депутата Ольги Григорьевой и руководителя амбулатории, на которой обсудили ситуацию и договорились в течение двух недель встретиться отдельно, чтобы выработать совместные предложения.

Комиссия по вопросам здравоохранения Николаевского облсовета. Скриншот из трансляции

В целом комиссия рекомендовала совместную работу самого сельского совета и амбулатории, а также сельскому совету утвердить конкретный план решения проблемы нехватки врачей. А Мешково-Погореловскому сельскому совету как владельцу амбулатории рекомендовали рассмотреть возможность её финансового обеспечения.

На бюджетной комиссии облсовета депутат Ольга Григорьева уже рассказала о сути проблемы. По её словам, амбулатория находится в плохом состоянии. Поэтому она предложила в областном бюджете на следующий год предусмотреть средства на ремонт или строительство амбулатории в Полигоне. Местная община, по словам депутата, сейчас не сможет покрыть эти расходы из-за обстрелов.

— Там условия очень сложные. Сейчас Шевченковская община переживает очень сложный период. Возможно, они бы и сами как-то справились с этими расходами. Но после этих последних обстрелов, когда одно из основных предприятий, формирующих бюджет сельской общины, разрушено, и, по-видимому, 30 % средств будет недостаточно для пополнения бюджета общины. Поэтому поддержка со стороны областного бюджета была бы очень целесообразной и правильной для помощи людям, для предоставления услуг, — отметила депутат.

Она рассказала, что в поселке проживает почти 3 000 человек, среди которых 438 детей и 17 младенцев. Но работает только один врач на полставки по вечерам, что неудобно

— Также на потолках дыры, из которых на пациентов падает вода. Нужно сделать ремонт. Хотелось бы, чтобы люди все-таки получали эти услуги в достаточно комфортных условиях и чтобы работа семейной медицинской амбулатории была налажена, поскольку это требования нашего законодательства, — отметила Ольга Григорьева.

Бюджетная комиссия Николаевского облсовета. Скриншот из трансляции

Также она предложила привлекать к работе амбулатории врачей из Херсонской области.

— В связи с тем, что врач работает на полставки, только 900 жителей смогли заключить декларации на обслуживание. А все остальные должны искать себе врачей где-то за пределами общины. Это Воскресенск, что очень неудобно по маршрутам, или в Николаеве, — отметила депутат.

Она добавила, что жилье медикам могут предоставить в Котляревской общине и Полигоне.

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Обращение депутата, в частности касательно финансирования ремонта, должно быть рассмотрено на сессии Николаевского облсовета.

Напомним, депутат Елена Масалитина заявила, что в Николаевской области больницам не хватает медиков, а часть молодых специалистов после интернатуры не приходит работать в учреждения области. Для трудоустройства в Николаевской области подготовили 200 мест для врачей-интернов. Но выбрали область только 44 выпускника из-за различных факторов, в частности связанных с безопасностью.

Также сообщалось, что в медицинских учреждениях Николаевской области не хватает 480 врачей. Регион нуждается в семейных врачах, анестезиологах, терапевтах и педиатрах.

Наибольший кадровый дефицит наблюдается в сельских общинах. Среди многопрофильных больниц самый низкий уровень укомплектованности имеют Врадиевская центральная районная больница — 36,9%, Братская больница — 37,7%, Новоодесская многопрофильная больница — 40%, а также медучреждения Березнегуватого, Очакова, Снигуровки и Арбузинки, где заполнено менее половины врачебных должностей.