«Кадровый потенциал находится в критическом состоянии», — депутат областного совета заявила о нехватке медиков в больницах Николаевской области

В облсовете обсудили реформу больниц Николаевской области и проблему нехватки медиков. Фото: архив НикВести

В Николаевской области больницам не хватает медиков, а часть молодых специалистов после интернатуры не приходит работать в медицинские учреждения области.

О проблеме рассказала заведующая инфекционным отделением больницы в Первомайске, депутат облсовета от фракции «ЕС» Елена Масалитина во время онлайн-обсуждения проекта эффективной сети Николаевской области на заседании профильной комиссии облсовета, пишут «НикВести».

По её словам, кадровая проблема сейчас носит критический характер. И если при формировании эффективной сети больниц просто определить, какие отделения должны работать в том или ином учреждении, но не обеспечить их врачами, реформа не сработает.

— У нас главная сейчас проблема — это обеспечение кадрами. Кадровый потенциал сейчас слаб в больницах, куда ни посмотри, он критический. Вы видите, как у нас в стране говорят о том, что они хотят пригласить со Филиппин специалистов. Послушайте, давайте мы будем думать, как заинтересовать своих специалистов, — сказала Елена Масалитина.

Она отмечает, что проблема начинается еще на этапе подготовки молодых врачей. Часть интернов после обучения не приходит работать в медучреждения, где они проходили подготовку.

Елена Масалитина считает, что одним из способов привлечь медиков может быть обеспечение их жильем. При этом, по её словам, речь идёт именно о нормальных условиях проживания, а не о комнате где-то на территории больницы.

— Чем мы можем заинтересовать молодого специалиста? Жильем. Жильем, а не проживанием на территории какого-то отделения, просто в комнатке, которая не используется. Это не жилье. Жилье — это как раз то, что должны предоставлять специалистам. Неважно, молодые специалисты они или нет. Специалисты, которые придут и будут качественно выполнять свою работу, — отметила депутат.

Еще одним стимулом она назвала дополнительные выплаты медикам. В то же время Масалитина подчеркнула, что возможности местных бюджетов ограничены, а несколько миллионов гривен для больницы не решают проблему.

— То, что говорит Татьяна Демченко, что дали 5 млн грн, — это вообще ни о чём. То есть местный совет — что, 5 млн? Это не средства. Звучит вроде бы и много, но если мы разделим на зарплату, а зарплата тоже не меняется, то этого недостаточно, — пояснила Елена Масалитина.

Она также обратила внимание на разницу между начисленной зарплатой и суммой, которую медики фактически получают. По её словам, врачи работают на несколько ставок, но даже при такой нагрузке их доход остаётся невысоким. Отдельно депутат упомянула о медсестрах и младшем медицинском персонале.

Елена Масалитина считает, что при формировании сети нужно учитывать и нагрузку на разных специалистов.

— Хирург, который стоит, работает на ногах и днём, и ночью, и анестезиологи — им низкий поклон. И мы будем их приравнивать к кому? К семейной медицине? Ну, наверное, у них разная нагрузка, — сказала она.

Елена Масалитина также отметила, что её больница фактически обслуживает несколько районов области, поэтому при реорганизации медицинской сети важно не допустить ситуации, когда пациенту придётся ехать слишком далеко за необходимой помощью.

В то же время депутат заявила, что не ставит под сомнение саму необходимость кластеризации. По её словам, в области должны быть надкластерные, кластерные и общепрофильные учреждения, но каждое из них должно быть укомплектовано специалистами.

— Кластерность у меня не вызывает вообще никаких вопросов. Она должна быть. Она действительно должна быть. Должно быть надкластерное учреждение, должны быть кластерные учреждения, общеобластные и те, которые может содержать территориально городской совет или поселковые советы. Но без специалистов никто ничего не сможет сделать, — подытожила Елена Масалитина.

Напомним, что в медицинских учреждениях Николаевской области не хватает 480 врачей. Больше всего региону нужны семейные врачи, анестезиологи, терапевты и педиатры.

Наибольший кадровый дефицит наблюдается в сельских общинах. Среди многопрофильных больниц самый низкий уровень укомплектованности имеют Врадиевская центральная районная больница — 36,9%, Братская больница — 37,7 %, Новоодесская многопрофильная больница — 40 %, а также медицинские учреждения Березнегуватого, Очакова, Снигуровки и Арбузинки, где заполнено менее половины врачебных должностей.

Аналогичная ситуация и в центрах первичной медико-санитарной помощи. Самые низкие показатели отмечаются в общинах Бужского, Братского, Коблевого, Арбузинки, Новой Одессы и Кривого Озера.

Для трудоустройства в Николаевской области было подготовлено 200 мест для врачей-интернов. Однако из-за различных факторов, в частности связанных с безопасностью, только 44 выпускника выбрали эту область.