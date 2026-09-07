 В Николаеве должны демонтировать ещё почти 300 рекламных конструкций

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Главная Новости Самоуправление 19:20, 07 сентября, 2026

В Николаеве должны демонтировать ещё почти 300 рекламных конструкций

У Миколаєві мають демонтувати ще майже 300 рекламних конструкцій. Ілюстративне фото НикВестиВ Николаеве планируется демонтировать ещё почти 300 рекламных конструкций. Иллюстративное фото НикВести

За август в Николаеве демонтировали лишь шесть рекламных конструкций, которые были расположены на фасадах. Всего в городе еще предстоит убрать 287 рекламных конструкций. Большинство из них — в Центральном районе.

Об этом рассказал сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в мэрии директор департамента архитектуры и градостроительства Евгений Поляков, пишут «НикВести».

Основная часть недемонтированной рекламы осталась с прошлого года.

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— Если говорить об этом году, то не демонтированной остаётся 81 зафиксированная конструкция. Наибольшее количество — в Центральном районе. К сожалению, по-прежнему фиксируем жалобы и на нарушение требований к размещению наружной рекламы в общественном пространстве. Еще поступают жалобы на русскоязычную рекламу. Мы даем соответствующие поручения и надеемся на их выполнение, — сказал Евгений Поляков.

Он сообщил, что администрации Центрального и Ингульского районов рассматривают эти вопросы и налагают штрафы в случае нарушений. Однако администрации Заводского и Корабельного районов информацию о привлечении нарушителей к ответственности за прошлый месяц не предоставили.

Напомним, в прошлом году в Николаеве за год демонтировали 1034 рекламные конструкции, большинство из них — вывески и мелкогабаритная реклама. Среди демонтированных объектов 51 — крупногабаритные рекламные конструкции, остальные — вывески и мелкая реклама. По состоянию на январь в городе остаются 244 конструкции, которые ещё подлежат приведению в соответствие или демонтажу.

В июле в Николаеве создали рабочую группу, которая будет заниматься вопросами развития рынка наружной рекламы, упорядочением рекламных конструкций и подготовкой предложений по их размещению в городе.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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