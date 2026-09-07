Сенкевич раскритиковал Николаевскую ТЭЦ за повреждение «зеленого забора» на проспекте Богоявленском

Мэр назвал варварским повреждение кустов во время ремонта ТЭЦ на пр. Богоявленском. Иллюстративное фото НикВести

Николаевская ТЭЦ во время ремонта на проспекте Богоявленском повреждает живую изгородь, и не всегда есть возможность пересадить эти кусты. Мэр Александр Сенкевич остался недоволен этими работами и назвал выкапывание растений варварским.

Об этом он заявил сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в исполкоме Николаевского горсовета, передают «НикВести».

Вице-мэр Юрий Андриенко сообщил, что Николаевская ТЭЦ планирует завершить ремонт на проспекте Богоявленском в октябре. Мэр отметил, что во время этих работ в зеленых насаждениях образовались дыры. А кусты выкапывают так, что их невозможно пересадить.

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— Мне не нравится, что ТЭЦ, копая на проспекте Богоявленском, фактически уничтожает тот «зеленый забор», который у нас рос много лет. Мы его выращивали, подрезали, формировали, а сейчас в нём появляются дыры, которые уже не восстановятся. Фактически придется высаживать заново. То есть так же варварски выкапывают, даже без возможности будущей пересадки. Знаете, как можно ковшом взять, перенести куда-то, пересадить, посадить туда. Прирастёт — прирастёт, не прирастёт — не прирастёт. Я так понимаю, их просто уничтожают. Ведётся работа, как говорится, без сохранения этих зелёных насаждений, — сказал мэр.

Александр Сенкевич обратился к КП «Николаевские парки» с просьбой восстановить зеленые насаждения в местах, где проводились раскопки. Также он выразил надежду, что в ближайшие 20–25 лет ремонт после замены сетей не понадобится.

Кроме того, городской голова поднял вопрос о ремонте на улице Пограничной. Заместитель директора Николаевской ТЭЦ Роман Шкода подтвердил, что предприятие проводит там ремонт.

— Я уже думал, вы закончили с Пограничной, — сказал мэр.

— Нет. Дошли до участка, который находится в очень плохом состоянии. Решили продолжить замену, — сказал представитель ТЭЦ.

Ремонт ТЭЦ на одном из участков по ул. Пограничной. Фото: НикВести

Также затронули тему ремонтных работ на перекрестке ул. Игоря Бедзая и 3-й Слободской. В ТЭЦ заверили, что они завершили все работы. Но «Водоканал» продолжает ремонт.

— Мы продолжаем. Подрядчик в октябре закончит, — сообщил директор КП «Николаевводоканал» Геннадий Изюмов.

Напомним, на пересечении улиц 3-й Слободской и Игоря Бедзая до сих пор остается огороженный участок, где должны провести ремонтные работы. В июле «Водоканал» заявлял, что подрядчика ещё выбирают, но ремонт собираются завершить до конца года.