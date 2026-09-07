 Сократили потери воды: водоканал Николаева отчётался об экономии более ₴5 млн

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Главная Новости Общество 16:40, 07 сентября, 2026

Сократили потери воды: водоканал Николаева отчётался об экономии более ₴5 млн

Труби водогону. Фото з архіву НикВестиТрубы водопровода. Фото из архива НикВести

КП «Николаевводоканал» с начала 2026 года сократило потери воды с 44% в январе до 34,7% в июле. По словам директора предприятия Геннадия Изюмова, это позволило сэкономить более 5 миллионов гривен.

О результатах работы предприятия директор сообщил во время аппаратного совещания 7 сентября, пишут «НикВести».

Для сравнения: по итогам 2025 года потери воды на предприятии составляли почти 40%. В январе этого года показатель вырос до 44%, однако в течение следующих месяцев его удалось постепенно снизить. В июне потери составляли 36%, а в июле — уже 34,7%.

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Геннадий Изюмов отметил, что каждый процент потерь воды обходится предприятию примерно в миллион гривен. Таким образом, сокращение этого показателя позволило сэкономить более 5 миллионов гривен с начала года.

Также, по словам директора водоканала, количество утечек в водопроводной сети сократилось с 1648 в прошлом году до 640 за аналогичный период 2026 года.

Еще один результат касается Варваровских очистных сооружений канализации. В мае там установили систему видеонаблюдения, которая автоматически распознает номерные знаки автомобилей. Она позволяет точнее учитывать транспорт, доставляющий сточные воды, и контролировать начисления за их сброс.

— Благодаря этому во втором квартале 2026 года количество учтенных талонов на Варваровских очистных сооружениях увеличилось на 145 штук, или на 60 % по сравнению с тем же периодом 2025 года, — отметил директор водоканала.

Предприятие также усилило контроль за использованием топлива. После полного внедрения системы контроля и установки датчиков уровня топлива за три месяца 2026 года удалось сэкономить 40 393 литра топлива.

Ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» совместно с подрядными организациями уже обновил около 15 километров водопроводных сетей. В настоящее время ежемесячно коммунальщики заменяют более двух километров.

Напомним, жители Николаева просят коммунальное предприятие «Николаевводоканал» привести в порядок территорию после ремонта водопроводных сетей на перекрестке улиц 1-й Экипажной и 11-й Военной.

Следует отметить, что в июне в правительстве сообщили, что в Николаеве из кранов течет качественная питьевая вода. Поэтому после запуска водопровода КП «Николаевводоканал» проводит промывку водопроводных сетей. В течение мая специалисты предприятия промыли 70 километров труб в городе.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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