В мэрии рассчитывают в течение месяца переоформить землю под стадионом в парке Победы, которую передали в собственность Николаеву

Городской совет Николаева согласился принять земельный участок под стадионом в парке Победы в собственность города. Фото: архив НикВести

Николаевский городской совет одобрил передачу в коммунальную собственность города земли под стадионом и школой фехтования в парке Победы. Однако процесс оформления документов еще продолжается. В мэрии рассчитывают решить этот вопрос в течение месяца.

Об этом стало известно сегодня, 7 сентября, во время аппаратного совещания в исполкоме Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

Вице-мэр Виталий Луков напомнил, что на сессии горсовета депутаты дали согласие принять участок в собственность Николаева. Теперь в областную военную администрацию направили письмо с просьбой перерегистрировать землю.

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Мэр Александр Сенкевич поинтересовался, когда можно ожидать результат.

— В идеале через месяц. Но, похоже, уже никаких коллективных решений не требуется, только письмо Николаевской ОВА и наши регистрационные действия. Регистратор в курсе этого процесса, мы согласовываем тексты, думаю, что через неделю у нас будет результат. Это сложнее, как оказывается, — сказал Виталий Луков.

Напомним, речь идет об участке в Николаеве на пр. Героев Украины площадью 12,7 гектара. Там расположены стадион и школа фехтования в парке Победы. Эту землю передали Николаеву из государственной собственности в коммунальную — городскую.

Передача стадиона городу

Стадион в парке «Победы» построили и торжественно открыли еще осенью 2013 года. На открытие стадиона приехали тогдашний министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов, представители городских и областных властей, а также ректоры всех николаевских вузов.

В 2017 году тогдашний первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обратился к депутатам горсовета Николаева с просьбой «незамедлительно рассмотреть» вопрос о выделении субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке «Победы».

При этом 25 апреля 2017 года на сессии депутаты Николаевского горсовета поручили тогдашнему первому заместителю городского головы Андрею Дадиверину, заместителям городского головы Валентине Бондаренко и Евгению Шевченко по обращению Николаевской облгосадминистрации подготовить проекты решений горсовета о выделении 40 миллионов 170 тысяч гривен субвенции для городка в парке «Победы», но при условии последующей передачи этого объекта в коммунальную собственность города.

Также депутаты горсовета внесли изменения в Программу социально-экономического развития города и в бюджет города относительно выделения субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке.

В сентябре 2017 года состоялось открытие спортивного городка в парке «Победы» возле школы фехтования.

Через год, в сентябре 2018 года, депутаты комиссии по вопросам ЖКХ согласовали передачу на баланс Николаева спорткомплекса в парке «Победы».

В апреле 2019 года Александр Сенкевич возмутился тем, что стадион в парке «Победы» до сих пор не передан на баланс города, назвав сложившуюся ситуацию «идиотизмом».

Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева и Александр Пасичный обращались к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой передать в коммунальную собственность Николаева спортивный комплекс в парке «Победы».

Позже стало известно, что Министерство образования и науки Украины не может передать спортивный городок в парке на баланс города из-за недостаточного финансирования для завершения процедуры государственной регистрации имущественных прав.

В мае 2020 года городской голова Александр Сенкевич сообщил, что спортивный городок в парке «Победы» до сих пор не передан на баланс города из-за нежелания коллектива Николаевского национального университета имени Сухомлинского, который им управляет.

В 2023 году стадион в парке «Победы» наконец передали в коммунальную собственность Николаева. Однако объект тогда еще не был сдан в эксплуатацию.

Стадион тогда начали приводить в порядок. Однако денег на ремонт спортивных элементов в бюджете ни в 2024, ни в 2025 году не было.

В 2025 году в комментарии «НикВести» заместитель городского головы Анатолий Петров отметил, что хотя стадион и был передан в коммунальную собственность Николаева, вопрос о передаче земли оставался нерешенным. По его словам, только после урегулирования ситуации с землей можно будет приступить к планированию.