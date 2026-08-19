Землю под стадионом в парке «Победы» планируют передать городу из госсобственности

Землю под стадионом в парке «Победы» должны передать городу. Архивное фото НикВести

Земельный участок под стадионом и школой фехтования в парке «Победы» в Николаеве должен перейти в собственность города. Для этого депутаты горсовета должны дать согласие: землю примут из государственной собственности.

Об этом шла речь на заседании земельной комиссии Николаевского горсовета, пишут «НикВести».

На земельной комиссии депутаты рассмотрели проект решения. Речь идет об участке в Николаеве на проспекте Героев Украины площадью 12,7 гектара. Там расположены стадион и школа фехтования в парке «Победы».

Участок, который должны передать в собственность города. Скриншот из трансляции

Эту землю должны передать из государственной собственности в коммунальную. На карте участок обозначен как спортивный комплекс «Трудовые резервы».

Участок обозначен на карте как спортивный комплекс «Трудовые резервы». Скриншот из трансляции

В проекте решения отмечено, что городской голова должен подписать акт приема-передачи земли. Вопрос планируется рассмотреть на сессии Николаевского городского совета.

Отметим, что в 2025 году в комментарии «НикВести» заместитель мэра Анатолий Петров отметил, что хотя стадион и был передан в коммунальную собственность Николаева, однако вопрос о передаче земли оставался нерешенным. По его словам, только после урегулирования ситуации с землей смогут приступить к планированию.

«До войны мы занимались этим вопросом, планировали, но сейчас война, и пока не доходят руки из-за нехватки финансов. Все будет зависеть от финансирования: сначала нужно решить вопрос с землей, а потом уже все остальное. Вопрос находится в процессе решения. Это зависит не от нас, а от Министерства образования. Обещают, что скоро, возможно до конца года, мы получим землю. А потом будут планы», — отметил Анатолий Петров.

Реклама

Передача стадиона городу

Стадион в парке «Победы» построили и торжественно открыли ещё осенью 2013 года. На открытие стадиона приехали тогдашний министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник, премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Круглов, представители городских и областных властей, а также ректоры всех николаевских вузов.

В 2017 году тогдашний первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Вячеслав Бонь обратился к депутатам горсовета Николаева с просьбой «незамедлительно рассмотреть» вопрос о выделении субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке «Победы».

При этом 25 апреля 2017 года на сессии депутаты Николаевского горсовета поручили тогдашнему первому заместителю городского головы Андрею Дадиверину, заместителям городского головы Валентине Бондаренко и Евгению Шевченко по обращению Николаевской облгосадминистрации подготовить проекты решений горсовета о выделении 40 миллионов 170 тысяч гривен субвенции для городка в парке «Победы», но при условии последующей передачи этого объекта в коммунальную собственность города.

Также депутаты горсовета внесли изменения в Программу социально-экономического развития города и в бюджет города относительно выделения субвенции областному бюджету в размере 40 миллионов 170 тысяч гривен для завершения строительства спортивного городка в парке.

В сентябре 2017 года состоялось открытие спортивного городка в парке «Победы» возле школы фехтования.

Через год, в сентябре 2018 года, депутаты комиссии по вопросам ЖКХ согласовали передачу на баланс Николаева спорткомплекса в парке «Победы».

В апреле 2019 года Александр Сенкевич возмутился тем, что стадион в парке «Победы» до сих пор не передан на баланс города, назвав сложившуюся ситуацию «идиотизмом».

Народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева и Александр Пасичный обращались к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой передать в коммунальную собственность Николаева спортивный комплекс в парке «Победы».

Позже стало известно, что Министерство образования и науки Украины не может передать спортивный городок в парке на баланс города из-за недостаточного финансирования для завершения процедуры государственной регистрации имущественных прав.

В мае 2020 года городской голова Александр Сенкевич сообщил, что спортивный городок в парке «Победы» до сих пор не передан на баланс города из-за нежелания коллектива Николаевского национального университета имени Сухомлинского, который им управляет.

В 2023 году стадион в парке «Победы» наконец передали в коммунальную собственность Николаева. Однако объект тогда еще не был сдан в эксплуатацию.

Стадион тогда начали приводить в порядок. Однако денег на ремонт спортивных элементов в бюджете ни в 2024, ни в 2025 году не было.