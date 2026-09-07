«Будем максимально работать в очном формате», — Личко о начале учебного года в Николаеве

Первая неделя учебного года в школах и детских садах Николаева проходила в адаптивном режиме. Иллюстративное фото из архива НикВести

Первая неделя учебного года в школах и детских садах Николаева прошла в адаптивном режиме. В настоящее время руководители учебных заведений совместно с управлением образования разрабатывают постоянный формат обучения, который будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Об этом во время совещания 7 сентября сообщила начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Личко, пишут «НикВести».

По её словам, часть родителей выступала за дистанционное обучение, в то время как другие просили обеспечить возможность посещать школы и детские сады очно.

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— С сегодняшнего дня руководители продолжают прорабатывать этот вопрос, и мы будем максимально работать в очном формате, насколько нам позволит ситуация с безопасностью, — сказала Анна Лычко.

В настоящее время 45 школ работают в очном формате, еще 12 — дистанционно.

В то же время, по словам Личко, в новом учебном году в городских учебных заведениях стало меньше детей. В целом количество учеников сократилось на 2465 по сравнению с прошлым годом.

Очную форму обучения в этом году выбрали 19 308 учеников, тогда как дистанционную — 8060 детей.

Отдельно Анна Личко рассказала о проблеме с организацией обучения в одну смену. По её словам, родители обращались в управление образования с просьбой отказаться от двухсменного обучения, однако это пока невозможно из-за неприспособленности помещений в учебных заведениях. В то же время формат обучения в школах и детских садах может меняться в зависимости от ситуации с безопасностью.

— Из-за особенностей наших укрытий нам не удается отойти от односменного режима. Родители часто звонили нам и говорили, что они против двух смен, — отметила начальница управления образования.

В свою очередь мэр Николаева Александр Сенкевич поручил проверить работу вентиляционных систем в укрытиях школ и детских садов, где дети учатся очно.

По его словам, в городские власти поступают сообщения о том, что вентиляцию в укрытиях иногда отключают из-за шума или для экономии электроэнергии.

Александр Сенкевич попросил управление образования совместно с ГСЧС проверить наличие и исправность вентиляционных систем, а также их бесперебойную работу во время пребывания детей в укрытиях.

— Не стоит экономить на электроэнергии в ущерб здоровью наших детей. Если они будут болеть, нам придется снова тратить больше ресурсов, — сказал мэр.

Он также высказался за то, чтобы по возможности дети учились очно. Александр Сенкевич заявил, что не считает дистанционное обучение полноценной заменой очному, особенно для школьников.

— Я не верю в онлайн-обучение, не верю, что дети, обучающиеся дистанционно, могут получить нормальные знания. Верю, что студенты, начиная с 3-го курса, могут, а дети в школах — нет. Это нереально, они играют, занимаются своими делами, общаются с кем-то, но не учатся, — отметил мэр.

По его мнению, детям даже безопаснее учиться в укрытиях, чем дома.

— Я понимаю, что риски для безопасности детей существуют, но в убежищах они значительно ниже. Человек, находясь дома в многоэтажке, имеет больше шансов, что в его окно влетит какой-нибудь дрон, чем находясь в школе в подвале, — добавил мэр.

Напомним, что в школах Николаевской области начался новый учебный год. В этом году в первый класс пошли 6370 детей.