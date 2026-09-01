 В этом году на Николаещине в первый класс пошли больше 6 тысяч детей

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Главная Новости Самоуправление 22:28, 01 сентября, 2026

В этом году на Николаещине в первый класс пошли больше 6 тысяч детей

Лінійка в миколаївській школі. Архівне фото: «НикВести»Линейка в николаевской школе. Архивное фото: «НикВести»

В школах Николаевской области начался новый учебный год. В этом году в первый класс пошли 6370 детей.

Об этом в видеообращении сообщил временно исполняющий обязанности начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

«Несмотря на сложные условия безопасности, нам вместе удалось организовать начало учебного процесса. Одна из главных задач — обеспечить комфортные и безопасные условия для обучения наших детей на протяжении всего учебного года. И государство на всех уровнях над этим работает», — сказал Георгий Решетилов.

Ранее сообщалось, что в этом году торжества по случаю 1 сентября в Николаевской области не будут проводиться под открытым небом. Из-за сложной ситуации с безопасностью школы смогут организовать линейки только в помещениях.

В то же время омбудсмен по вопросам образования призвала школы не собирать детей на традиционные линейки из-за угрозы российских обстрелов и сложности быстрой эвакуации большого количества учеников в случае воздушной тревоги.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

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