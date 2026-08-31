Линейки 1 сентября в Николаевской области пройдут только в помещениях, — ОВА

Линейка в николаевской школе. Архивное фото: НикВести

В этом году торжества по случаю 1 сентября в Николаевской области не будут проводиться под открытым небом. В связи с ситуацией с безопасностью школы смогут организовать линейки только в помещениях.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника ОВА Георгий Решетилов по итогам заседания Совета обороны.

В ходе заседания чиновники проанализировали последние атаки России и определили дополнительные меры по усилению безопасности в области.

— Решено ограничить мероприятия до 1 сентября на открытой территории. Соответствующие мероприятия могут проводиться только при соблюдении всех условий безопасности. В помещениях. Спасибо за понимание. Безопасность наших детей на первом месте, — подчеркнул Георгий Решетилов.

Ранее омбудсмен по вопросам образования призвала школы не собирать детей на традиционные линейки. Причина — угроза российских обстрелов и сложность быстрой эвакуации большого количества учеников в случае воздушной тревоги.