 Линейки 1 сентября в Николаевской области пройдут только в помещениях, — ОВА

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Главная Новости Общество 19:46, 31 августа, 2026

Линейки 1 сентября в Николаевской области пройдут только в помещениях, — ОВА

Лінійка в миколаївській школі. Архівне фото: НикВестиЛинейка в николаевской школе. Архивное фото: НикВести

В этом году торжества по случаю 1 сентября в Николаевской области не будут проводиться под открытым небом. В связи с ситуацией с безопасностью школы смогут организовать линейки только в помещениях.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника ОВА Георгий Решетилов по итогам заседания Совета обороны.

В ходе заседания чиновники проанализировали последние атаки России и определили дополнительные меры по усилению безопасности в области.

— Решено ограничить мероприятия до 1 сентября на открытой территории. Соответствующие мероприятия могут проводиться только при соблюдении всех условий безопасности. В помещениях. Спасибо за понимание. Безопасность наших детей на первом месте, — подчеркнул Георгий Решетилов.

Ранее омбудсмен по вопросам образования призвала школы не собирать детей на традиционные линейки. Причина — угроза российских обстрелов и сложность быстрой эвакуации большого количества учеников в случае воздушной тревоги.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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