В Николаеве планируют принимать посетителей в ЦНАПах во время тревог

ЦНАПы Николаева могут изменить режим работы во время воздушных тревог. Фото: горсовет Николаева

В Николаеве ищут способ не приостанавливать работу центров предоставления административных услуг во время воздушных тревог. Один из вариантов — организовать прием и выдачу документов непосредственно в укрытиях.

Об этом шла речь во время аппаратного совещания в горсовете 7 сентября, пишут «НикВести».

Мэр Николаева Александр Сенкевич обратил внимание, что после объявления тревоги посетители выходят из ЦНАПови часто остаются прямо возле зданий, хотя рядом есть укрытия.

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— Люди подняли важный вопрос — это работа ЦНАП во время воздушных тревог. Мы видим, что сотрудники и посетители выходят из помещений и часто просто остаются у входа, подвергая себя опасности. Например, в ЦНАПе Заводского района, чтобы попасть в укрытие, достаточно обойти здание — это буквально несколько десятков метров. Укрытие оборудовано, но люди во время тревоги все равно остаются у входа. Поэтому нужно подумать, как организовать прием и выдачу документов непосредственно в укрытиях. Это касается и центрального ЦНАПа. Возможно, часть сотрудников стоит переместить туда или обустроить отдельные места для приема граждан, — сказал Александр Сенкевич.

Он предложил рассмотреть возможность организации в укрытиях отдельных мест для приема и выдачи документов. По словам мэра, это позволило бы людям получать необходимые услуги, не выходя из безопасного места.

— Воздушные тревоги могут длиться долго, но это не означает, что работа города должна быть парализована. Люди должны иметь возможность получать административные услуги даже во время тревоги. Жду от администраций предложений о том, где и как можно организовать такую работу, — сказал мэр.

В то же время руководитель ЦНАП Владислав Белан отметил, что полностью перенести работу учреждения в укрытия будет непросто. Для оказания многих услуг сотрудникам необходим доступ к государственным реестрам, интернету, специальным ключам и оборудованию.

— Что касается приема документов непосредственно в убежищах, этот вопрос требует отдельного проработки. Выдавать готовые документы там значительно проще. А вот полноценное оказание административных услуг требует доступа к интернету, государственным реестрам, соответствующим ключам и другой инфраструктуре. То есть фактически речь идет о создании дубликата ЦНАПа в укрытии, — сказал он.

Владислав Белан также напомнил, что люди, пропустившие свою очередь из-за воздушной тревоги, могут прийти позже в тот же день или на следующий день. Если есть талон или электронная запись, их должны принять даже после окончания запланированного времени.

— Действительно, ЦНАПы не работают во время воздушной тревоги. Такой принцип работы действует с начала полномасштабного вторжения, и я считаю его правильным. Когда объявляют тревогу, сотрудники сообщают об этом посетителям и предлагают всем пройти в укрытие. Адреса ближайших укрытий также указаны в каждом помещении ЦНАПа. Возможно, нужно просто донести это до людей. Это практика работы ЦНАПа все эти годы. Если время вашего приема, на которое вы записаны, совпадает с воздушной тревогой и вы его пропустили, то можете обратиться либо в этот же день, либо на следующий. Если у вас есть запись, вы можете обратиться с этим талоном или электронной записью, и вас примут независимо от того, пропустили вы свое время или нет, – сказал Владислав Белан.

Александр Сенкевич предложил также пересмотреть график работы ЦНАПов. Один из вариантов — разделить сотрудников на смены, чтобы часть работала утром, а другая — до вечера.

— Я прошу вас поработать над этой идеей и представить предложения, чтобы большее количество людей могло получить эту услугу, чтобы рассеять людей. На самом деле мы должны вместе с вами адаптироваться. Число тревожных ситуаций может увеличиться. У нас технологии запуска дронов тоже меняются, — подчеркнул мэр.

Напомним, что в Николаеве также могут рассмотреть возможность создания мобильного ЦНАПа для жителей отдалённых районов города, в частности Терновки, Великой Коренихи, Балабановки и Матвеевки.

Всего за 2025 год в ЦНАПах Николаева было обработано более 86 тысяч обращений. Наибольшая нагрузка пришлась на ЦНАП в Центральном районе — 39 тысяч 390 обращений, в Ингульском — 29 тысяч 822, в Корабельном, возобновившем работу после реконструкции в апреле, — 9 тысяч 355 обращений, а в Заводском, заработавшем в августе, — 7 тысяч 412 обращений.