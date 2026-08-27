 В Николаеве обсудили создание мобильного ЦНАПа для отдаленных районов города

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В Николаеве обсудили создание мобильного ЦНАПа для отдаленных районов города

Новий ЦНАП у Корабельному районі. Фото: Миколаївській обласній військовій адміністраціїЦНАП в Корабельном районе. Иллюстративное фото: Николаевская областная военная администрация

В Николаеве могут рассмотреть возможность создания мобильного ЦНАП для жителей отдаленных районов города, в частности Терновки, Великой Коренихи, Балабановки и Матвеевки.

С таким предложением выступила председатель постоянной комиссии, депутат Елена Киселева во время заседания комиссии городского совета по вопросам законности 25 августа, пишут «НикВести».

В ходе обсуждения изменений в перечень административных услуг Елена Киселёва спросила директора Николаевского ЦНАП о возможности создания мобильного ЦНАП, приведя в пример другие общины области, где такие выездные пункты приезжают в отдалённые населённые пункты в определённые дни и часы и принимают заявления от жителей.

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— Есть ли возможность оказывать административные услуги на выезде? Это касается отдаленных микрорайонов города Николаева, прежде всего Терновки, Великой Коренихи, я бы еще рассмотрела Балабановку. Люди обращаются с тем, что в других городах есть такая выездная административная машина, которая в определенные дни, в определенные часы осуществляет сбор информации, именно заявлений, а затем уже обрабатывает их у себя в офисе. Рассматривается ли такой вопрос с целью улучшения доступа людей к услугам? — спросила Елена Киселева.

Директор департамента по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета Владислав Белан пояснил, что мобильный ЦНАП предполагает наличие специально оборудованного автомобиля, которого пока в Николаеве нет.

— Мобильный ЦНАП — это специально оборудованный автомобиль, которого у нас нет. И, в принципе, я бы не сказал, что у нас была какая-то в этом необходимость, потому что он в основном используется в сельских территориальных общинах, там, где есть отдаленные села и так далее. А в пределах города областного значения им мало кто пользуется, — сказал Владислав Белан.

Скриншот з трансляціїПредседатель постоянной комиссии, депутат Елена Киселева и директор департамента по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета Владислав Белан. Скриншот из трансляции

Елена Киселева отметила, что отдельные районы Николаева, в частности Корениха, Терновка и Матвеевка, фактически удалены от центральной части города, поэтому вопрос доступности административных услуг для их жителей следует дополнительно изучить.

— Сложно назвать Корениху близкой к городу территориально, реально сложно. И у нас есть ещё Терновка и, пожалуй, даже Матвеевка. Ну, ладно, давайте изучим этот вопрос. Как минимум, нам нужно подготовить обоснованный ответ, почему этого нет, — подытожила Елена Киселева.

До этого члены комиссии рассмотрели проект решения о внесении изменений в перечень административных услуг, предоставляемых через департамент по предоставлению административных услуг Николаевского городского совета.

По словам Владислава Белана, изменения необходимы для актуализации перечня услуг и их поставщиков. В частности, в перечень будут добавлены 19 административных услуг Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. Также будут внесены изменения в информацию о поставщиках услуг Управления Государственной миграционной службы Украины в Николаевской области и Главного управления Госгеокадастра в Николаевской области.

Южный межрегиональный сектор Государственного агентства водных ресурсов Украины будет предоставлять одну услугу, а в ведении Регионального сервисного центра ГСЦ МВД в Николаевской области останутся три услуги.

Среди услуг, предоставляемых исполнительными органами городского совета, также предусмотрены изменения. В частности, в департаменте архитектуры и градостроительства изменят названия пяти услуг, в отделе учета и распределения жилья добавят одну услугу, в управлении по делам ветеранов войны одну услугу уберут, а департамент социальной защиты населения получит одну дополнительную услугу.

Члены комиссии поддержали проект решения: четверо проголосовали «за», против и воздержавшихся не было. Комиссия рекомендовала вынести вопрос на рассмотрение городского совета.

Напомним, в Николаевской области действуют 13 служб перевозки для маломобильных групп населения, которые помогают людям добраться до медицинских, социальных, образовательных и других учреждений.

По информации Николаевской ОГА, такое социальное такси предоставляется бесплатно. Службы перевозки работают в Николаевской, Южноукраинской, Новоодесской, Домановской, Веселиновской, Коблевской, Казаньковской, Березанской, Баштанской, Снигуровской, Черноморской, Новобугской и Мишково-Погориловской общинах.

С начала 2026 года услугами социального такси в Николаевской области воспользовались 12 573 человека с инвалидностью.

Автор
Дарина Мельничук
Дарина Мельничук
Корреспондентка
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет профильное журналистское образование и работает с темами культуры, политики, фоторепортажами, интервью и видеоформатами.

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