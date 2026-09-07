Жители Николаева пожаловались на заросли амброзии возле аллергопульмонологического отделения детской больницы

Амброзия возле аллергопульмонологического отделения областной детской больницы в Николаеве. Скриншот из видео

В Николаеве родители детей, проходящих лечение в аллергопульмонологическом отделении областной детской больницы, пожаловались, что после поступления в медучреждение их детям якобы становится хуже. Впоследствии они обратили внимание на заросли амброзии, растущие под окнами отделения.

Об этом рассказала бывшая директор Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова в Facebook.

Она говорит, что ей начали писать родители детей, находящихся на лечении в аллергопульмонологическом отделении. Они якобы сообщали, что после поступления в больницу состояние детей не улучшалось, а наоборот — им становилось труднее дышать.

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— Неравнодушные мамы с детьми, которые здесь лежат, начали писать мне в мессенджеры и говорить: «Светлана Федоровна, мы посмотрели ваше видео об аллергии, об амброзии, что сейчас сезон, и мы не можем понять: мы приехали в больницу, а детям становится хуже, несмотря на лечение. Дети задыхаются. И мы, мамы, взрослые, когда приходим навестить, тоже задыхаемся в палате. Выходим, уезжаем подальше от больницы — и становится легче». И тут я начала разбираться, почему? Я думала, может, каким-то просроченным (препаратом, — прим.) лечат, может, какую-то просроченную гуманитарную помощь им там капают — ну, я бы уже ничему не удивилась, — сказала Светлана Федорова.

Сначала, по её словам, она пыталась понять, с чем может быть связано ухудшение состояния детей. Но одна из женщин, находившаяся в больнице, обратила внимание на заросли амброзии под окнами отделения.

— Одна девушка мне говорит: «А вы знаете, мы посмотрели в окно, а у нас там амброзия человеческого роста, прямо под окнами детского аллергопульмонологического отделения». Амброзия, моего роста! Послушайте, вам вообще не стыдно? Вы где-нибудь, в каком-нибудь городе видели такое, чтобы в областной больнице, возле аллергопульмонологического отделения, росла амброзия человеческого роста? — сказала Светлана Федорова.

На опубликованном видео она показала территорию возле больницы и заросли растения за оградой. По её словам, видео она снимала с третьего этажа корпуса, где расположено пульмонологическое отделение.

— У меня просто нет слов. Я на территории областной детской больницы. Это заброшенная площадка, прямо вот из отделения я снимаю. Сейчас приближу. Амброзия человеческого роста. Я снимаю с третьего этажа корпуса, где находится пульмонологическое отделение, где лежат маленькие дети, — добавила Светлана Федорова.

Отметим, что недавно в Николаеве горожане пожаловались на состояние территории возле детской больницы №2 на улице Рюмина и просят обустроить там детскую площадку. В городском управлении здравоохранения заявили, что территорию регулярно убирают, а установка площадки уже в планах.

Напомним, что депутат Николаевского областного совета от партии «Европейская Солидарность» Алла Ряжских предложила создавать в Николаеве климатические газоны — участки с полевыми травами и цветами, которые требуют меньшего полива и ухода, а также способствуют сохранению биоразнообразия. Также она отметила, что при правильно подобранном составе растений такие газоны могут вытеснять сорняки, в частности амброзию.