Жители Николаева пожаловались на заросшую травой территорию детской больницы № 2 и отсутствие игровой площадки

Городская больница № 2. Фото: горсовет

В Николаеве жители пожаловались на состояние территории возле детской больницы №2 на улице Рюмина и просят обустроить там детскую площадку. В городском управлении здравоохранения заявили, что территорию регулярно убирают, а установка площадки уже в планах.

Жалоба, поданная через Contact Center при Николаевском городском совете, была опубликована 15 августа.

Автор обращения Евгений Колесан записал видео, на котором показал территорию возле больницы. По его словам, территория вокруг здания заросла травой, а для детей нет места, где они могли бы поиграть или отдохнуть с родителями.

«Детская больница, вроде бы, хорошая. Но вокруг всё заросло. Это какой-то ужас. Неужели некому поухаживать? Детская больница, ну поставьте хотя бы одну качель, чтобы дети могли выйти покататься, порезвиться, отдохнуть, посидеть с родителями. Мне уже 35 лет, и столько же лет здесь стоят эти скамейки. Приведите хотя бы всё в порядок», — сказал мужчина.

Скриншот видео о состоянии территории возле больницы

Скриншот видео о состоянии территории возле больницы

Скриншот видео о состоянии территории возле больницы

Пользователи соцсетей поддержали жалобу на состояние территории и отметили, что проблема, по их словам, существует уже не первый год.

«Ещё 5 лет назад, когда лежала с ребёнком, удивлялась, что всё запущено, так ничего и не изменилось», — написала Людмила Долгова в комментарии под постом.

О многолетней проблеме также упомянул Роман Батрак: «Так было и 40 лет назад, не переживайте», — отметил пользователь соцсети.

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20 августа на жалобу ответило управление здравоохранения. Там сообщили, что работники хозяйственной службы больницы ежедневно косят траву и приводят в порядок прилегающую территорию. По информации медучреждения, в настоящее время она находится в удовлетворительном состоянии.

В то же время в управлении отметили, что вопрос обустройства детской площадки рассматривают и планируют реализовать проект.

«Что касается детской площадки на прилегающей территории, можем сказать, что реализация этой инициативы запланирована в партнерстве и при финансовой (материально-технической) поддержке Общества Красного Креста. Проект находится на этапе переговоров с последующей доработкой», — сообщили в Управлении здравоохранения.

Скриншот ответа Управления здравоохранения города

Напомним, что в Николаевской области представили предварительный проект эффективной сети больниц. Документ предусматривает разделение больниц на надкластерные, кластерные, общие и общинные в зависимости от их потенциала, численности населения, перечня медицинских услуг, оборудования и кадрового обеспечения.