В Николаеве проверять аварийную пристройку на улице Спасской, которая может повредить газопровод

Жители просят снести аварийную пристройку на улице Спасской. Фото из Facebook

В Николаеве жители пожаловались на аварийную пристройку возле дома на улице Спасской. Городской совет просит отреагировать комиссию по выявлению, обследованию и постановке на учет бесхозного недвижимого имущества.

О проблеме жители сообщили в конце августа через «Контакт-центр при Николаевском городском совете».

По словам заявителя, сооружение по улице Спасской, 65 может повредить газовую трубу и линию электропередачи. Также вокруг пристройки скапливается мусор.

«Прошу городские службы разобрать аварийную пристройку, которая угрожает повредить газовую трубу и электросеть. Пристройка давно стоит безхозной и скапливает грязь и антисанитарию», — говорится в обращении.

Жители просят разобрать аварийную пристройку на Спасской. Фото из Facebook Жители просят разобрать аварийную пристройку на Спасской. Фото из Facebook Жители просят разобрать аварийную пристройку на Спаской. Фото из Facebook

В городском совете на запрос «НикВести» сообщили, что для решения ситуации направили письма в Николаевский филиал «Газмережи» и АО «Николаевоблэнерго». Специалисты должны проверить сети.

Кроме того, горсовет обратился в комиссию по выявлению, обследованию и постановке на учет бесхозного недвижимого имущества с просьбой разобраться с пристройкой.

Отдельно исполнительные органы горсовета направили письмо ООО «Центральный-1», которое обслуживает дом.

«Исполнительными органами Николаевского городского совета направлено письмо в ООО «Центральный-1» с предложением провести обследование дома, придомовой территории и принять меры по уборке строительного мусора, если соответствующие работы входят в обязанности ООО «Центральный-1» в соответствии с условиями действующего договора», — говорится в сообщении.

Ответ городского совета на запрос НикВести

Напомним, в ноябре 2025 года городская комиссия по обследованию бесхозного имущества выявила ещё 9 бесхозных сетей водоснабжения и одну сеть водоотведения, однако ни одного бесхозного здания в Николаеве так и не нашли за два года работы этой структуры.



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