 В Николаеве проверять аварийную пристройку на улице Спасской, которая может повредить газопровод

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Главная Новости Общество 11:45, 14 сентября, 2026

В Николаеве проверять аварийную пристройку на улице Спасской, которая может повредить газопровод

Мешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з FacebookЖители просят снести аварийную пристройку на улице Спасской. Фото из Facebook

В Николаеве жители пожаловались на аварийную пристройку возле дома на улице Спасской. Городской совет просит отреагировать комиссию по выявлению, обследованию и постановке на учет бесхозного недвижимого имущества.

О проблеме жители сообщили в конце августа через «Контакт-центр при Николаевском городском совете».

По словам заявителя, сооружение по улице Спасской, 65 может повредить газовую трубу и линию электропередачи. Также вокруг пристройки скапливается мусор.

«Прошу городские службы разобрать аварийную пристройку, которая угрожает повредить газовую трубу и электросеть. Пристройка давно стоит безхозной и скапливает грязь и антисанитарию», — говорится в обращении.

Мешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з FacebookЖители просят разобрать аварийную пристройку на Спасской. Фото из Facebook
Мешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з FacebookЖители просят разобрать аварийную пристройку на Спасской. Фото из Facebook
Мешканці просять розібрати аварійну прибудову на Спаській. Фото з FacebookЖители просят разобрать аварийную пристройку на Спаской. Фото из Facebook

В городском совете на запрос «НикВести» сообщили, что для решения ситуации направили письма в Николаевский филиал «Газмережи» и АО «Николаевоблэнерго». Специалисты должны проверить сети.

Кроме того, горсовет обратился в комиссию по выявлению, обследованию и постановке на учет бесхозного недвижимого имущества с просьбой разобраться с пристройкой.

Отдельно исполнительные органы горсовета направили письмо ООО «Центральный-1», которое обслуживает дом.

«Исполнительными органами Николаевского городского совета направлено письмо в ООО «Центральный-1» с предложением провести обследование дома, придомовой территории и принять меры по уборке строительного мусора, если соответствующие работы входят в обязанности ООО «Центральный-1» в соответствии с условиями действующего договора», — говорится в сообщении.

Відповідь міської ради на запит НикВестиОтвет городского совета на запрос НикВести

Напомним, в ноябре 2025 года городская комиссия по обследованию бесхозного имущества выявила ещё 9 бесхозных сетей водоснабжения и одну сеть водоотведения, однако ни одного бесхозного здания в Николаеве так и не нашли за два года работы этой структуры.

Ранее, в августе 2025 года, в Харьковской области поднимался вопрос о спасении заброшенного исторического здания: прокуратура инициировала передачу в коммунальную собственность дома в поселке Великий Бурлук, где в 1780-х годах проживал философ Григорий Сковорода — дом хотят спасти, передав его общине.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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Institute for War & Peace Reporting - IWPR

Публикация создана в рамках проекта Института освещения войны и мира (IWPR) «Усиление общественного контроля» при финансовой поддержке Норвегии. За содержание публикации несут исключительную ответственность ОО «Николаевский медиа хаб» и онлайн-медиа «НикВести». Этот материал ни при каких условиях не может считаться отражающим позицию IWPR и Правительства Норвегии.

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