СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи поддельного препарата для похудения — обыски прошли и в Николаеве

СБУ и прокуратура раскрыли схему производства и продажи поддельного препарата для похудения. Фото: прокуратура

Служба безопасности Украины и прокуратура Днепропетровской области раскрыли преступную организацию, которая изготавливала и продавала фальсифицированные лекарственные препараты для похудения и контроля уровня сахара под названием «Biopatid». В схему, по предварительным данным, были вовлечены более 70 человек, а нелегальную продукцию сбывали по всей Украине. Правоохранители провели более 250 обысков, в том числе в Николаеве.

Об этом сообщили в СБУ, а также в прокуратуре Днепропетровской области.

По информации прокуратуры, организатор схемы знал о спросе на препараты для похудения и организовал работу подпольной лаборатории, где изготавливали аналог препарата без каких-либо разрешительных документов и контроля качества. Основное действующее вещество — тирзепатид неизвестного происхождения — завозили из Китая. Чтобы скрыть назначение товара и обойти таможенный контроль, его выдавали за пищевую добавку.

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: прокуратура

Далее в подпольной лаборатории в Киевской области в антисанитарных условиях и с нарушением технологических требований смешивали вещество и изготавливали «Biopatid». В СБУ сообщили, что экспертиза подтвердила подделку. Чтобы продавать препарат, участники схемы создали сайт и страницы в социальных сетях, привлекли менеджеров для продаж.

«Препарат активно рекламировали и предлагали косметологическим кабинетам, клиникам и медицинским работникам в разных регионах Украины, а также привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц», — сообщили в прокуратуре.

Препарат отправляли без соблюдения температурного режима. Как отметили в прокуратуре, себестоимость основных материалов составляла 17 долларов. А продавали препарат по цене до 1200 долларов. По предварительной информации, в этом году было изготовлено препарата на сумму свыше 5 миллионов гривен.

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: СБУ и прокуратура

Правоохранители провели более 250 обысков в местах, где изготавливали, хранили и продавали фальсифицированный товар, а также в больницах и косметологических кабинетах. В частности, следственные действия были проведены в Киеве и Киевской области, Днепре, Запорожье, Одессе, Полтаве, Виннице, Житомире, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове. Среди городов — и Николаев.

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: СБУ

В ходе обысков были изъяты фальсифицированный препарат и сырье для его изготовления, оборудование подпольной лаборатории, упаковка, готовая полиграфическая продукция, документация и черновые записи, мобильные телефоны, компьютеры, а также деньги на общую сумму почти 15 миллионов гривен. Также правоохранители сообщили о дорогих автомобилях и другом имуществе, принадлежащем подозреваемым.

«По предварительным данным, благодаря этой схеме злоумышленники заработали миллионы долларов, которые тратили на люксовые бренды, автомобили и недвижимость», — сообщили в СБУ.

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: прокуратура

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: СБУ

Правоохранители отметили, что по результатам обысков в различных областях Украины задержали 27 участников схемы. Им было объявлено о подозрении по факту производства, перевозки, пересылки, хранения с целью сбыта заведомо фальсифицированных лекарственных средств по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 321-1 УК Украины.

«Среди них — организатор схемы и владелец подпольной лаборатории, владелица известной киевской клиники, которая занималась популяризацией препарата, таможенный брокер, работники лаборатории, упаковщики, менеджеры по продажам и рекламе, а также другие участники преступной деятельности», — сообщили в прокуратуре.

Также в прокуратуре сообщили, что владелица известной киевской клиники играла особую роль в схеме. Она рекламировала препарат среди своих коллег, на тренингах и в соцсетях, хотя знала, что он поддельный.

Правоохранители отметили, что участники схемы знали о побочных реакциях у людей, но не прекращали продавать препарат.

Участникам схемы предстоит избрать меру пресечения.

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: СБУ

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: СБУ

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: СБУ

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: прокуратура

СБУ и прокуратура раскрыли схему изготовления и продажи фальсифицированного препарата для похудения. Фото: прокуратура

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении руководителю Николаевской областной станции переливания крови. Следствие считает, что он организовал продажу донорской плазмы частной компании по заниженной цене, в результате чего учреждение понесло убытки на сумму более 2,2 миллиона гривен.