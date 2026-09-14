 В Николаеве намерены устранить «белые пятна», за уборку которых никто не отвечает

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В Николаеве намерены устранить «белые пятна», за уборку которых никто не отвечает

У Миколаєві хочуть ліквідувати «білі плями», де ніхто не відповідає за прибирання. Скриншот з відео МАРТаВ Николаеве намерены ликвидировать «белые пятна», где никто не отвечает за уборку. Скриншот из видео МАРТа

В Николаеве планируют более четко определить, кто отвечает за уборку различных территорий города. Это должно решить проблему так называемых «белых пятен» — участков, где скапливается мусор, но непонятно, кто именно должен их убирать.

Об этом рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Николаевского городского совета Игорь Набатов в эфире телеканала «МАРТ».

По его словам, сейчас в городе есть территории, в отношении которых нет четкого распределения ответственности. Из-за этого в случае появления мусора или грязи возникает вопрос, кто должен его убрать.

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— Когда у нас появляется грязь или мусор в том или ином месте нашего города, нужно понимать, кто это сделал и кто должен это убрать. И если у нас нет четкого понимания, четкого распределения, то это становится проблемой, — пояснил Игорь Набатов.

Он связывает появление таких «белых пятен» с решениями относительно тарифов на содержание домов. По словам чиновника, в 2017 году тариф на уборку придомовых территорий снизили примерно на 30%. Соответственно, сократилась и площадь территорий, которые должны были убираться в рамках этого тарифа.

Игорь Набатов отметил, что ранее при расчёте учитывалась территория примерно в пределах 20 метров от дома. После снижения тарифа, по его словам, изменились и площади, которые фактически обслуживались.

— Именно это привело к такой проблеме, как «белые пятна», когда непонятно, а кто же должен это убрать, — сказал Игорь Набатов.

Решить проблему должны новые правила благоустройства Николаева. В документе планируется более четко прописать обязанности по содержанию территорий, чтобы в городе не оставалось участков без определенного ответственного.

— Правила призваны решить эту проблему. Я надеюсь, что мы сможем их утвердить, чтобы начать работать в более правильном ключе, — отметил Игорь Набатов.

В настоящее время новые правила благоустройства еще проходят необходимые процедуры. После рассмотрения двумя профильными комиссиями документ должен быть направлен в Государственную регуляторную службу Украины. Ее заключение будет носить рекомендательный характер. После этого проект решения смогут вынести на рассмотрение городского совета.

Напомним, в августе 2026 года горсовет вернулся к вопросу обновления правил благоустройства: сначала стало известно, что новые нормы позволят наказывать нарушителей за превышение уровня шума в городе, для чего планируется закупить специальные измерительные приборы.

Ранее, также в августе 2026 года, сообщалось, что документ вынесли на рассмотрение сессии горсовета для утверждения.

До этого, в июле 2026 года, речь шла о том, что новая редакция правил, которая должна заменить документ 2007 года, предлагает ввести обязательные камеры видеонаблюдения и новые требования к фасадам, а также обновленные подходы к безбарьерности, обращению с отходами и ответственности собственников зданий.

Автор
Алена Коханчук
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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