В департаменте ЖКХ объяснили, почему в Николаеве не смогли наказать нарушителей на громких мотоциклах

В ЖКХ объяснили, почему не смогли наказать за превышение уровня шума в Николаеве. Фото: «20 минут»

Несмотря на решение горсовета Николаева о запрете движения транспорта, создающего чрезмерный шум, нарушителей привлечь к ответственности не удалось. С вступлением в силу новых Правил благоустройства появится возможность налагать штрафы как представителям мэрии, так и полиции.

Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента городского хозяйства (бывший ДЖКГ — прим.) Игорь Набатов в эфире программы «Диалог» на телеканале «МАРТ».

Игорь Набатов отметил, что проблема с мотоциклистами, мопедистами и автомобилями без глушителей существовала еще до войны.

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— Проблема существовала до войны, а во время войны, особенно в контексте звуков «Шахедов», она стала еще более актуальной, — сказал он.

Несмотря на решение сессии Николаевского горсовета, принятое ещё в 2022 году, фактически наказать за превышение уровня шума не могли.

— У нас есть интересное решение сессии городского совета, которым утвержден запрет на такие вещи. Но, к сожалению, этот запрет не был подкреплен санкцией. То есть просто существует факт запрета. Если кто-то его нарушает, то что нарушается? Нарушается решение сессии городского совета. То есть оно не было приведено в соответствие с каким-либо документом. И сейчас мы включаем этот запрет в Правила благоустройства, чтобы в случае факта такого нарушения была возможность привлечь к ответственности именно за нарушение Правил благоустройства по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях: право привлекать к ответственности имеют как органы местного самоуправления, должностные лица, так и сотрудники Национальной полиции, — отметил Игорь Набатов.

То есть санкцию об административном штрафе за превышение уровня шума собираются закрепить в Правилах благоустройства. С патрульной полицией предлагают обсудить вопрос закупки шумомеров за счет местного бюджета.

— По нашему замыслу, мы должны связаться с патрульной полицией, когда у нас появится такая уже материальная норма в Правилах благоустройства, чтобы обсудить вопрос закупки за счёт средств местного бюджета шумомеров, которые могли бы использоваться патрульной полицией, особенно в ночное время, начиная с 10 часов вечера, как минимум. И в случае, если будет установлен факт нарушения, привлекать таких водителей к ответственности. То есть это очень существенная и интересная новация, которую мы также закладываем в Правила благоустройства, — сказал Игорь Набатов.

Превышение уровня шума без наказания

В течение последних лет горожане неоднократно жаловались на автомобили и мотоциклы с громкими выхлопными системами, особенно в вечернее и ночное время. Во время воздушных тревог такие звуки нередко путают с полетом российских беспилотников, что вызывает дополнительный стресс у жителей.

Еще в 2022 году Николаевский городской совет принял решение о дополнительных ограничениях на время военного положения. В частности, депутаты запретили использование транспорта, создающего чрезмерный уровень шума, а также запуск фейерверков.

Впрочем, как тогда объяснял начальник управления патрульной полиции Николаевской области (в настоящее время — заместитель начальника областного управления Нацполиции) Виталий Данила, у правоохранителей не было законных оснований штрафовать водителей автомобилей или мотоциклов с переделанными или отсутствующими глушителями.

Ранее эту проблему комментировал и мэр Николаева Александр Сенкевич. Он заявил, что спортивные мотоциклы предназначены для треков, а не для городских улиц, и призвал водителей не беспокоить жителей, особенно ночью.

Также мэр отмечал, что городские власти неоднократно обращались в полицию, однако правоохранители не могут преследовать таких мотоциклистов, ведь это может создать опасность для других участников дорожного движения.

В июне 2026 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №15358, который предусматривает отдельную ответственность за чрезмерный шум от транспорта. Водителей автомобилей и мотоциклов со слишком громкими выхлопными системами хотят начать штрафовать.

Кроме того, в июле 2026 года в Управлении патрульной полиции Николаевской области заявили, что действующее законодательство не предоставляет достаточных механизмов для эффективной борьбы с водителями автомобилей и мотоциклов со слишком громкими выхлопными системами. Несмотря на наличие штрафов, полностью решить эту проблему пока невозможно.