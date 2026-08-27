В Николаеве новые правила благоустройства позволят штрафовать за превышение уровня шума в городе

Мотоциклист на улицах Николаева, архивное фото НикВести

Новые правила благоустройства Николаева позволят наказывать нарушителей ограничений по шуму в городе. Для этого планируется закупить специальные измерительные приборы.

Соответствующий проект решения рассмотрела профильная комиссия Николаевского городского совета 25 августа, пишут «НикВести».

Напомним, что обновленные правила будут определять требования к содержанию территорий, зеленых зон, домов, дворов, дорог и других объектов благоустройства. Они будут обязательными для органов власти, предприятий, учреждений, ОСМД, предпринимателей и жителей общины.

Реклама

Как пояснил первый заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов, обновление правил необходимо, в частности, из-за изменений в законодательстве.

— На сегодняшний день наши правила фактически действуют с 2013 года, но многие положения устарели с точки зрения действующего законодательства. Например, то, что было предусмотрено законом Украины об отходах, сегодня уже не действует в связи с тем, что появилась новая норма закона Украины о новом законе об управлении отходами в целом. Есть также термины, которые используются в устаревших правилах благоустройства, — пояснил Игорь Набатов.

По словам Игоря Набатова, новые правила также позволят более эффективно применять статью 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность за нарушение правил благоустройства. За ненадлежащее содержание объектов благоустройства протоколы смогут составлять в отношении руководителей коммунальных предприятий.

— Вновь созданная инспекция, которая начнет функционировать с 10 сентября, будет иметь возможность составить протокол об административном правонарушении в отношении руководителей того или иного коммунального предприятия, которое обеспечивает или ненадлежащим образом обеспечивает содержание того или иного объекта благоустройства, — отметил заместитель руководителя Департамента ЖКХ.

Новые правила также будут содержать положения, касающиеся уровня шума. В департаменте планируют приобрести специальные приборы для его измерения. Игорь Набатов отметил, что в перспективе такими приборами могут пользоваться и правоохранители, уполномоченные составлять протоколы по статье 152 КоАП.

— Мы заложили эту идею в правила благоустройства в части шума для того, чтобы иметь возможность закупить соответствующие приборы для фиксации уровня шума. И даже была идея, если появится финансовая возможность, передавать такие приборы, в том числе в органы национальной полиции, — отметил он.

По его словам, это позволит привлекать к ответственности, в частности, за нарушение ограничений, касающихся шума. Игорь Набатов пояснил, что ранее в Николаеве могли устанавливать запреты на определенные виды шума, однако не было четких оснований для привлечения нарушителей к ответственности. После включения соответствующих требований в правила благоустройства за их нарушение можно будет применять общую санкцию, предусмотренную статьёй 152 КоАП.

В то же время Игорь Набатов подчеркнул, что вопрос шума является лишь одним из многих, которые будут регулироваться новыми правилами.

Проект решения вынесен на рассмотрение сессии.

Ранее в Николаевском областном центре контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины зафиксировали повышенный уровень шума в двух точках Заводского района Николаева.

Напомним, в сентябре 2025 года в Южноукраинске исполком лишь рассматривал возможность запрета движения мотоциклов с громким выхлопом — предварительный вариант новости о том, что решение уже принято, пришлось исправить, поскольку заседание исполкома по этому вопросу было запланировано на 10 сентября.



Ранее, в августе 2025 года, подобное ограничение уже ввели в Вознесенске: исполнительный комитет городского совета ограничил движение шумного мототранспорта в населённом пункте в ночное время.



До этого, в январе 2025 года, николаевская полиция разбиралась с другим источником ночного шума — фейерверками. После того как неизвестные в новогоднюю ночь запустили салюты в одном из районов Николаева, правоохранители разыскивали причастных к этому.