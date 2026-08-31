 «Неизвестно, что внутри», — ГАСК о том, почему дом на 9-й Слободской до сих пор не введён в эксплуатацию

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Главная Новости Самоуправление 18:50, 31 августа, 2026

«Неизвестно, что внутри», — ГАСК о том, почему дом на 9-й Слободской до сих пор не введён в эксплуатацию

ЖК «Dream Central» у Миколаєві, січень 2022 року. Фото: Дім.ріаЖК «Dream Central» в Николаеве, январь 2022 года. Фото: Дом.риа

Жилой комплекс «Dream Central» на проспекте Центральном, 293 в Николаеве до сих пор официально не введен в эксплуатацию. Управление государственного архитектурно-строительного контроля (ДАБК) пока не знает, на каком этапе находится процесс и по каким причинам он затягивается.

Об этом во время брифинга сообщила начальница управления ДАБК Николаевского городского совета Елена Туова, пишут «НикВести».

По её словам, застройщик до сих пор не подавал документы на ввод этого объекта в эксплуатацию в городское управление. При этом, согласно данным реестра, изменения в документацию застройщик подавал в Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства.

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— Проспект Центральный, 293 на ввод в эксплуатацию к нам не поступал. Как я вижу из реестра, он, наверное, будет подаваться в ДИАМ, потому что изменения они подавали именно в ДИАМ. Но изменения они могут подать туда, а оформление проходить через ГАСК, то есть система сейчас довольно интересная. Один регистрирует, второй принимает, — сказала Елена Туова.

Она также подчеркнула, что городской ДАБК не может оценить готовность дома, поскольку инспекторы не проверяли объект.

— Я не могу сказать, какие вопросы к объекту, потому что они ни разу к нам не заходили. Ни я, ни инспектор не видели дом, — добавила руководительница управления.

В то же время у Туовой есть вопросы по поводу предусмотренной проектом парковки. По её словам, парковочные места должны были быть обустроены возле торгового центра «Южный Буг», а застройщик должен иметь соответствующий договор.

— У меня вопрос по поводу парковки. Согласно проекту, там парковка предусматривалась возле «Южного Буга», у них должен быть договор, но пока я не видела документов по договору, — пояснила она.

Чиновница добавила, что здание действительно снаружи выглядит готовым, однако без соответствующей проверки невозможно сказать, завершены ли все работы внутри. В частности, должны быть проверены инженерные коммуникации и лифты.

— Здание снаружи вроде бы готово, а что внутри — неизвестно. Нужно проверить коммуникации и лифты, — сказала чиновница.

В то же время на сайтах по продаже недвижимости дом также фактически не фигурирует как объект, в котором ведутся активные работы или продажа квартир. В частности, по данным сервиса ЛУН, строительные работы на объекте не ведутся еще с 2022 года, а информация о продаже квартир в доме пока отсутствует.

Скриншот з сайту ЛУНСкриншот с сайта ЛУН

Напомним, за первое полугодие 2025 года в Николаеве ввели в эксплуатацию 2 многоэтажных дома и ещё 5 объектов строительства.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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