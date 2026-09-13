 Сквер возле университета в Николаеве предлагают переименовать в честь морской пехоты — мэрия готовит голосование

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Главная Новости Общество 18:36, 13 сентября, 2026

Сквер возле университета в Николаеве предлагают переименовать в честь морской пехоты — мэрия готовит голосование

Сквер «Університетський» пропонують перейменувати на честь морської піхоти. Скриншот з Googl MapsСквер «Университетский» предлагают переименовать в честь морской пехоты. Скриншот из Google Maps

Сквер «Университетский», расположенный на углу улиц Вадима Благовисного и Артиллерийской в Николаеве, предлагают переименовать. Его могут назвать сквером «Морской пехоты Украины». Для этого организуют общественные обсуждения, чтобы выслушать мнение горожан.

Соответствующее распоряжение 10 сентября подписал мэр Александр Сенкевич, пишут «НикВести».

Предложение о переименовании сквера объяснили тем, что Николаев играет важную роль в становлении и развитии морской пехоты, а также есть обращение 30-го корпуса морской пехоты ВСУ для почтения исторического боевого пути и героизма морпехов Украины.

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«Морская пехота Украины — это честь, преданность, отвага, готовность несмотря ни на что защищать своих, оборонять наши позиции и уничтожать оккупанта. Морская пехота выполняет полный спектр боевых задач — от обороны побережья и десантных позиций до штурма укрепленных позиций врага и проведения разведки в глубине», — говорится в обосновании.

Чтобы выслушать мнение жителей Николаева, проведут общественные обсуждения по поводу переименования сквера. Предложения и замечания будут принимать в течение двух месяцев: с 14 сентября по 16 ноября включительно.

Есть три варианта голосования:

  • электронные консультации на платформе e-DEM,
  • голосование в пункте для голосования,
  • подача предложений или замечаний на электронную почту [email protected].

При отправке предложений на электронную почту необходимо указать свою фамилию, имя, отчество и адрес проживания, а для юридических лиц и общественных объединений — название, местонахождение и ЕГРПОУ. Анонимные предложения рассматриваться не будут.

У сквері прибрали пам'ятник Олексію Гмирьову. Фото: Суспільне. МиколаївВ сквере убрали памятник Алексею Гмыреву. Фото: «Суспильне». Николаев

В голосовании могут принять участие жители Николаева, юридические лица и общественные объединения без статуса юридического лица, зарегистрированные на территории общины. Проголосовать можно любым из трех способов.

Организатором обсуждения и ответственным за его подготовку назначен Департамент архитектуры и градостроительства. В его приемной будет организован пункт для голосования по адресу: г. Николаев, ул. Адмиральская, 20, второй подъезд, кабинет 252. Департамент работает с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу с 9:00 до 16:00. Перерыв с 12:00 до 13:00 в рабочие дни.

При этом в распоряжении есть уточнение, что доступ к избирательному участку будет осуществляться с учетом мер безопасности, пропускного режима в здании Николаевского горсовета, а также сигналов воздушной тревоги.

«В случае объявления воздушной тревоги пункт голосования прекращает свою работу. Лица, ответственные за сопровождение процесса голосования, информируют участников общественного обсуждения о необходимости покинуть помещение пункта и пройти в укрытие, расположенное в здании Николаевского городского совета по адресу: ул. Адмиральская, 20, второй подъезд», — говорится в распоряжении.

Чтобы проголосовать на избирательном участке, необходимо иметь при себе паспорт, справку о месте проживания в городе (ID-карту), выписку из ЕГРПОУ для юридических лиц и общественных объединений, для ВПЛ — справку о регистрации в Николаеве.

Координационная группа будет подсчитывать голоса в течение двух недель. Итоги должны быть опубликованы на сайте Николаевского горсовета.

В состав координационной рабочей группы вошли сотрудники департамента архитектуры и градостроительства Николаевского городского совета Сергей Скидан, который возглавит группу, Лидия Баранчук, которая станет её секретарём, а также Юлия Алтухова и Анна Мазуренко.

Напомним, ранее в Николаеве провели общественное обсуждение по поводу названия бульварной зоны на улице Садовой между улицами Спаской и Вадима Благовисного. Было предложено четыре варианта названия мемориального пространства, связанные с памятью о погибших, замученных, пленных и пропавших без вести.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.
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Этот материал подготовлен в рамках проекта REACH – Медийные партнёрства для подотчётности и доверия, реализуемого International Media Support (IMS) при поддержке Министерства иностранных дел Дании. Содержание отражает позицию авторов и не обязательно совпадает с позицией правительства Дании. Поддержка Дании укрепляет гражданское общество и независимые медиа в Украине, включая Николаев.

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