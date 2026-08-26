В исполкоме Николаева предлагают переименовать остановку «УГМК» в Кульбакино: её название ассоциируется с компанией из Урала
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- Алиса МеликадамянВыпускающий редактор, репортер
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Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Виталий Посмитный предложил изменить название остановки общественного транспорта «УГМК» в микрорайоне Кульбакино. Он отметил, что оно созвучно названию Уральской горно-металлургической компании в РФ.
Об этом шла речь во время заседания исполкома 26 августа, пишут «НикВести».
В то же время он сам заметил, что название остановки связано с Украинской горно-металлургической компанией (УГМК), которая работала в городе еще до начала российско-украинской войны.
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— Название остановки в микрорайоне Кульбакино вызывает удивление. Еще до начала АТО у нас было такое предприятие, как УГМК — Украинская горно-добывающая компания, связанная с металлом. Но на сегодняшний день мы знаем, что УГМК — это Уральская горно-металлургическая компания. С Украиной она никак не связана, а название остановки осталось, — сказал Виталий Посмитный.
Ранее, добавил он, остановка имела другое название.
— Остановка называлась «Школа № 44», почему-то её нет вообще. Если можно, изменить название остановки, — предложил член исполкома.
Вице-мэр Николаева Виталий Луков согласился с необходимостью пересмотреть название.
— Не то чтобы можно, пожалуй, нужно это сделать», — ответил он.
Заместитель городского головы Юрий Андриенко добавил, что проработает этот вопрос совместно с администрацией Корабельного района.
Отметим, что Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) была крупной сетью по торговле металлопрокатом в Украине и имела, в частности, Николаевский региональный филиал. Компания работала в Украине под брендом УГМК, однако в настоящее время ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» находится в статусе прекращенного юридического лица.
Аббревиатуру УГМК сегодня также использует российская Уральская горно-металлургическая компания — это отдельная российская компания, с украинской УГМК она никак не связана.
Напомним, в июле 2024 года в Николаевской области завершили процесс переименования и утвердили новые названия для 411 улиц и переулков. В Николаеве переименовали 49 улиц и переулков, которые дублировались.
Обновленные названия населенных пунктов Николаевской области, переименованных осенью 2024 года, уже отображаются в сервисе Google Maps.
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