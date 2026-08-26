 В исполкоме Николаева предлагают переименовать остановку «УГМК» в Кульбакино: её название ассоциируется с компанией из Урала

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В исполкоме Николаева предлагают переименовать остановку «УГМК» в Кульбакино: её название ассоциируется с компанией из Урала

Транспортна зупинка «УГМК» у мікрорайоні Кульбакіно. Скриншот з GoogleMapsОстановка «УГМК» в микрорайоне Кульбакино. Скриншот из Google Maps

Член исполнительного комитета Николаевского городского совета Виталий Посмитный предложил изменить название остановки общественного транспорта «УГМК» в микрорайоне Кульбакино. Он отметил, что оно созвучно названию Уральской горно-металлургической компании в РФ.

Об этом шла речь во время заседания исполкома 26 августа, пишут «НикВести».

В то же время он сам заметил, что название остановки связано с Украинской горно-металлургической компанией (УГМК), которая работала в городе еще до начала российско-украинской войны.

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— Название остановки в микрорайоне Кульбакино вызывает удивление. Еще до начала АТО у нас было такое предприятие, как УГМК — Украинская горно-добывающая компания, связанная с металлом. Но на сегодняшний день мы знаем, что УГМК — это Уральская горно-металлургическая компания. С Украиной она никак не связана, а название остановки осталось, — сказал Виталий Посмитный.

Ранее, добавил он, остановка имела другое название.

— Остановка называлась «Школа № 44», почему-то её нет вообще. Если можно, изменить название остановки, — предложил член исполкома.

Вице-мэр Николаева Виталий Луков согласился с необходимостью пересмотреть название.

— Не то чтобы можно, пожалуй, нужно это сделать», — ответил он.

Заместитель городского головы Юрий Андриенко добавил, что проработает этот вопрос совместно с администрацией Корабельного района.

Отметим, что Украинская горно-металлургическая компания (УГМК) была крупной сетью по торговле металлопрокатом в Украине и имела, в частности, Николаевский региональный филиал. Компания работала в Украине под брендом УГМК, однако в настоящее время ЧАО «Украинская горно-металлургическая компания» находится в статусе прекращенного юридического лица.

Аббревиатуру УГМК сегодня также использует российская Уральская горно-металлургическая компания — это отдельная российская компания, с украинской УГМК она никак не связана.

Напомним, в июле 2024 года в Николаевской области завершили процесс переименования и утвердили новые названия для 411 улиц и переулков. В Николаеве переименовали 49 улиц и переулков, которые дублировались.

Обновленные названия населенных пунктов Николаевской области, переименованных осенью 2024 года, уже отображаются в сервисе Google Maps.

Автор
Алиса Меликадамян
Алиса Меликадамян
Выпускающий редактор, репортер
Выпускающая редакторка и репортерка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется прежде всего на судебной тематике, освещении судебных процессов, политики, видео- и фоторепортажей, интервью, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение «Восстановление Украины: путь к единству» в 2024 году.

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