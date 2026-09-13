В Николаеве открылось новое театральное пространство «Свободная сцена»

В Николаеве 12 сентября открыли новое театрально-концертное пространство «Свободная сцена». Фото: НикВести

В Николаеве 12 сентября открыли новое театрально-концертное пространство «Свободная сцена». Здесь будут проходить спектакли, литературные мероприятия, творческие встречи, мастер-классы, дискуссии и концерты.

Об этом сообщает «НикВести».

Пространство начало работу в Николаевском академическом художественном драматическом театре в рамках проекта «Свободная сцена — украинское наследие в новом ритме».

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Проект реализует общественная организация «Федерация любительских николаевских театров» в партнерстве с Николаевским академическим художественным драматическим театром. Автором проекта является председатель организации Людмила Оспадова.

Реализовать проект удалось при поддержке Save the Children in Ukraine, «Южной стратегии развития» и Министерства иностранных дел Дании.

Для «Свободной сцены» переоборудовали помещение бывшего театрального буфета, которое впоследствии использовали как театральный салон.

Руководитель театра Артем Свистун рассказал, что пространство будет доступно для горожан каждую среду. Здесь планируют проводить мероприятия, посвященные украинскому языку, истории и культуре.

— От себя лично и от коллектива театра благодарю всех за то, что именно в День города мы открываем это пространство. Оно трансформировалось из бывшего буфета, затем у нас был театральный салон. А сейчас, благодаря нашим донорам и грантодателям, это пространство каждую среду будет свободно доступно для наших горожан, — отметил он во время открытия.

Организаторы подчеркивают, что «Свободная сцена» должна стать не только новым помещением театра, но и открытым пространством для творчества, общения и современного переосмысления украинского культурного наследия.

Здесь смогут встречаться молодежь, профессиональные художники, представители общественности и различных сообществ. В программе — театральные и литературные мероприятия, творческие лаборатории, мастер-классы, дискуссии, встречи и камерные концерты.

Отдельное направление работы будет посвящено встречам с деятелями культуры, искусства и общественной жизни. Также планируется обсуждать темы, актуальные для Николаева и юга Украины — идентичность региона, его историческое и культурное наследие, роль украинского языка и изменения языковой среды.

Будут обсуждать и то, как полномасштабная война влияет на понимание жителями самих себя и своего региона. Организаторы хотят, чтобы «Свободная сцена» стала местом, где о сложных вопросах можно говорить открыто и с уважением к разному опыту.

После открытия в течение следующих шести месяцев здесь будут проходить культурные, образовательные и художественные мероприятия, посвященные украинскому культурному наследию, творческому диалогу и вовлечению общественности.

Николаеву 237 лет. Как праздновали День города:

В День города в Николаеве почтили память погибших защитников и защитниц Украины и вручили государственные награды семьям павших военных.

Также в городе прошло специальное погашение почтовых марок, приуроченное к 125-летию Николаевского зоопарка, и, по традиции, поздравили молодоженов, которые поженились 12 сентября.

Мэр Александр Сенкевич пожелал городу победы, мира и возвращения защитников и защитниц домой.

Кроме того, в ходе мероприятий, приуроченных к Дню города, почтили память военных, погибших и пропавших без вести защитников, а также отметили жителей Николаева за вклад в развитие города, волонтерскую деятельность, спорт и поддержку Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в День города, по традиции, прошла церемония бракосочетания молодоженов. В этом году мужем и женой стали Алексей и Антонина.