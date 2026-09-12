В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

В Николаеве в ходе мероприятий, приуроченных к Дню города, почтили память военных, погибших и пропавших без вести защитников, а также отметили жителей Николаева за вклад в развитие города, волонтерскую деятельность, спорт и поддержку Вооруженных сил Украины.

Торжественное награждение состоялось 12 сентября, пишут «НикВести».

Одними из главных наград стали звания «Почетный гражданин города Николаева». С начала полномасштабного вторжения их не присваивали. В этом году звание посмертно присвоили двум Героям Украины — полковнику Игорю Бедзаю и подполковнику Геннадию Матуляку. Соответствующее решение городской совет принял 27 августа.

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Игорю Бедзаю звание присвоили за личное мужество и героизм при исполнении служебного и гражданского долга и защите территориальной целостности и суверенитета Украины. Награду получила его жена Юлия Бедзай.

Во время церемонии также были вручены государственные и воинские награды семьям погибших защитников. Орденами «За мужество» III степени посмертно наградили солдат Константина Иванова, Павла Ожигова и Евгения Суховеева.

Еще одного военного посмертно наградили орденом «За мужество» III степени и почетным нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ «Комбатантский крест». Матроса Дениса Величко посмертно наградили медалью «Защитнику Отечества», солдата Дмитрия Касилова — «Комбатантским крестом», а солдата Александра Гулиду — знаком отличия Министерства обороны Украины.

Отдельно награды передали семьям военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести. Солдата Евгения Коростелева отметили президентской наградой «За оборону Украины», а солдата Андрея Новицкого — нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ «Золотой крест».

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

Во время церемонии мэр Александр Сенкевич призвал николаевцев ежедневно помнить о погибших и ждать тех, кто находится в плену или считается пропавшим без вести.

— Все мы с вами должны, обязаны ежедневно делать то, что как минимум можем сделать, — чтить память наших воинов, погибших и пропавших без вести. Мы должны делать это ежедневно в 9:00, вспоминая их минутой молчания. Это не просто указ президента, это наша маленькая благодарность и продолжение памяти. Николаев помнит, — сказал он.

Награды в этот день получили и другие николаевцы. Знаком отличия Николаевского областного совета «За заслуги перед Николаевщиной» III степени была награждена писательница, журналистку и общественную деятельницу Алину Титову — за вклад в социально-культурную сферу, сохранение исторической памяти и документирование новейшей истории области и города.

Награду облсовета «За защиту Николаевщины» получил заместитель начальника Николаевской районной военной администрации Рамиль Агабеков — за вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины и оборону Николаевщины.

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и николаевцам. Фото: НикВести

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

Наградой мэра «За заслуги перед городом Николаевом» был удостоен паралимпиец Игорь Цветов — за спортивные достижения, развитие паралимпийского движения и популяризацию Николаева. Такую же награду получил бывший руководитель офиса Посольства Дании в Николаеве Якоб Торрильд Хансен — за развитие международного партнерства и поддержку города во время полномасштабной войны.

Почетными грамотами и благодарностями городского головы также были отмечены главный инженер КП «ЭЛУ автодорог» Денис Барашковский, директор общества «Агротим» Сергей Шишковский, Елена Семикина, предпринимателя Николая Шулику, председателя Ассоциации футбола Николаевской и Херсонской областей Александра Палагина и ветерана войны Дмитрия Сафика. Их отметили, в частности, за волонтерскую деятельность, помощь военным, благотворительность и развитие спорта.

Александр Сенкевич отдельно призвал горожан не только помнить погибших, но и поддерживать военных, которые сейчас продолжают службу.

— Иногда просто поздороваться и поблагодарить людей в военной форме, которые идут по городу, возможно, возвращаясь в отпуск. Просто подойти и сказать: «Спасибо вам за то, что мы сегодня здесь, в украинском Николаеве». Чтобы этим людям стало тепло от того, что в Николаеве не просто помнят тех, кого с нами нет, а чтят тех, кто сегодня продолжает нашу борьбу, — сказал он.

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

В День города вручили награды семьям погибших Героев, волонтерам и жителям Николаева. Фото: НикВести

Николаеву 237 лет. Как праздновали День города:

В День города в Николаеве почтили память погибших защитников и защитниц Украины и вручили государственные награды семьям павших военных.

Также в городе провели специальное погашение почтовых марок, посвященное 125-летию Николаевского зоопарка, и традиционно поздравили молодоженов, поженившихся 12 сентября.

Мэр города Александр Сенкевич пожелал городу победы, мира и возвращения защитников и защитниц домой.

Кроме того, в День города, по традиции, состоялась церемония бракосочетания молодоженов. В этом году мужем и женой стали Алексей и Антонина.