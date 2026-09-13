 Николаев в картинах Леонида Ященко: в драматическом театре открылась выставка, приуроченная к Дню города

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Николаев в картинах Леонида Ященко: в драматическом театре открылась выставка, приуроченная к Дню города

  • Галина Сеннікова
У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открылась выставка Леонида Ященко, приуроченная к Дню города. Фото: НикВести

12 сентября в Николаевском академическом художественном драматическом театре открылась персональная выставка члена Национального союза художников Украины Леонида Ященко «Николаев — город героев». Выставка посвящена Дню города.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

В экспозиции представлены живописные полотна разных лет. Их объединяет любовь художника к родному городу и особое видение его архитектуры и атмосферы.

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Соорганизатор выставки, руководительница благотворительного фонда «Индиго» Ольга Криницкая, приветствуя присутствующих, рассказала, как возникла идея экспозиции.

— Когда задумали выставку ко Дню Николаева, сразу вспомнили о Леониде Ященко. Его замечательные работы как нельзя лучше передают дух нашего города, — отметила она.

По образованию Леонид Ященко — инженер. В 1976 году он окончил Николаевский кораблестроительный институт. Ещё во время учёбы посещал занятия в изостудии Дома офицеров флота. После окончания МКИ работал в отделе художественного конструирования ОО «Экватор», где общался с дизайнерами. Тогда прошел курсы повышения квалификации в Харьковском художественно-промышленном институте.

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открыли выставку Леонида Ященко ко Дню города. Фото: НикВести
У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открыли выставку Леонида Ященко ко Дню города. Фото: НикВести

Впрочем, рисовать Леонид Ященко любил с детства, а мама поддерживала его увлечение.

Дальнейшая профессиональная деятельность художника была связана с дизайном. В 1985–1987 годах он работал начальником бюро новой техники и роботизации завода «Кристалл». В 1980–1990-х годах был художником-проектировщиком в областном художественном комбинате, где занимался проектированием интерьеров и малых архитектурных форм, выполнял росписи, витражи и работы по резьбе по дереву.

Серьёзно заниматься масляной живописью Леонид Ященко начал уже в зрелом возрасте — примерно в 2005–2006 годах. Первая персональная выставка художника состоялась в 2007 году. С тех пор он провёл 29 персональных выставок и принял участие в восьми всеукраинских. Его работы находятся в частных коллекциях в разных странах мира.

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открыли выставку Леонида Ященко ко Дню города. Фото: НикВести
У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открылась выставка Леонида Ященко, приуроченная ко Дню города. Фото: НикВести

Любовь к Николаеву и его неповторимой атмосфере стала одной из ведущих тем творчества художника. В 2017 году Леонид Ященко был удостоен звания «Городянин года» в специальной номинации «Я люблю родной город». А в июне 2026 года за выдающийся вклад в культуру региона он получил почетную награду Николаевского областного совета «За заслуги перед Николаевщиной» III степени.

Рассказывая об особенностях своего творчества, художник признался, что его отношение к городской архитектуре сформировалось ещё в детстве.

— Старые дома Николаева в детстве казались мне сказочными, полными таинственности. Такое видение архитектуры города не покинуло меня и в зрелом возрасте. Поэтому моя живопись далека от фотографичности. В своих картинах я стараюсь передать ощущение загадочности, магичности знакомых всем николаевцам уголков города, — сказал Леонид Ященко.

Эти особенности творчества художника отмечали и друзья, и коллеги, которые поздравляли его с открытием выставки. В своих выступлениях они говорили о самобытном стиле художника, его постоянном стремлении к творческому поиску и способности находить в знакомых городских пейзажах что-то особенное.

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открыли выставку Леонида Ященко ко Дню города. Фото: НикВести
У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открылась выставка Леонида Ященко, приуроченная ко Дню города. Фото: НикВести

Директор театра Артем Свистун подарил Леониду Ященко чашку, украшенную таврийской росписью ручной работы. Музыкальным подарком для художника и гостей выставки стали выступления актеров театра, которые придали открытию особую теплую атмосферу.

У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открылась выставка Леонида Ященко, приуроченная к Дню города. Фото: НикВести
У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открылась выставка Леонида Ященко, приуроченная ко Дню города. Фото: НикВести
У драматичному театрі відкрили виставку Леоніда Ященка до Дня міста. Фото: НикВестиВ драматическом театре открылась выставка Леонида Ященко, приуроченная ко Дню города. Фото: НикВести

Напомним, в Николаеве прошла фотовыставка о женщинах, работающих в сфере гуманитарного разминирования. Героинями экспозиции стали деминерки, которые до начала работы в этой сфере имели разные профессии — от бухгалтера и дизайнера до ветеринарной медсестры.

Также «НикВести» писали о том, как Николаев отпраздновал День города. В этом году праздничные мероприятия начались с чествования памяти защитников и защитниц Украины, а в течение дня в городе провели награждение, погасили марку, посвященную юбилею зоопарка, и поздравили молодоженов.

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