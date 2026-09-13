«Хотела делать то, что важно для Украины»: в Николаеве прошла фотовыставка, посвящённая деминераторам

В Николаеве прошла фотовыставка, посвящённая женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве состоялась фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере гуманитарного разминирования. Героинями экспозиции стали саперши, которые до начала работы в этой сфере имели разные профессии — от бухгалтера и дизайнера до ветеринарной медсестры.

Об этом сообщает корреспондентка «НикВести».

Выставку организовали DanChurchAid и Norwegian Church Aid (DCA-NCA), чтобы показать работу женщин в сфере разминирования и привлечь внимание к роли женщин в восстановлении территорий, загрязненных взрывоопасными предметами.

DCA-NCA in Ukraine — совместная гуманитарная программа DanChurchAid и Norwegian Church Aid, которая реализует в Украине проекты по реагированию на чрезвычайные ситуации, гуманитарному разминированию и обучению рискам, связанным с взрывоопасными предметами. Также программа оказывает поддержку пострадавшему населению и участвует в восстановлении инфраструктуры.

В Николаеве прошла фотовыставка о женщинах, работающих в сфере разминирования. Фото: НикВести В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

Специалист по связям с общественностью DCA-NCA Екатерина Поняева рассказала, что одной из целей выставки было разрушить представление о разминировании как исключительно мужской профессии.

— Мы хотели показать, что женщины на равных могут работать в этой сфере вместе с мужчинами, что им не нужно завоевывать это право», — сказала Екатерина Поняева.

По её словам, женщины, работающие сапёрами, особенно внимательно относятся к соблюдению процедур и правил безопасности. Среди причин, по которым они выбрали эту профессию, — желание помочь стране и сделать территории более безопасными для гражданского населения, в частности для детей.

— Женщины делают это прежде всего ради своих детей, чтобы те могли свободно гулять в парках и в разных местах и не боялись наткнуться на взрывоопасный предмет, — отметила Екатерина Поняева.

В Николаеве прошла фотовыставка о женщинах, работающих в сфере разминирования. Фото: НикВести

Одной из героинь выставки является 21-летняя Карина. До работы в сфере разминирования она была ветеринаром. О возможности работать сапером она узнала от друзей и решила попробовать себя в этой сфере.

— Я решила, что, как бы то ни было, но попаду сюда, — рассказала Карина о своем решении.

На открытии фотовыставки она сказала, что гордится своей работой и возможностью участвовать в восстановлении украинских земель.

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— Я очень горжусь собой за то, что всё-таки попала сюда, что работаю и помогаю восстанавливать нашу землю и сельскохозяйственную деятельность, — сказала саперша.

Еще одна героиня выставки, Анна, работает в DCA NCA супервайзером. Она начинала в сфере гуманитарного разминирования, впоследствии стала руководительницей группы, а сейчас контролирует работу команд.

На вопрос, почему решила стать сапером, Анна ответила: «По-другому быть уже не могло. Я хотела делать то, что важно для Украины».

В Николаеве прошла фотовыставка о женщинах, работающих в сфере разминирования. Фото: НикВести

Во время открытия выставки руководитель Представительства Датского совета по делам беженцев в Украине Питер Бо Ларсен отметил, что экспозиция рассказывает не только о работе саперок, но и о выборе, который люди делают во время войны.

— Помимо того, что эти плакаты показывают работу, которую выполняют наши коллеги, они также демонстрируют выдержку и мужество украинцев, — подчеркнул Питер Бо Ларсен.

Генеральный секретарь DCA Йонас Вейсагер Нюддекер рассказал, что выставка представлена не только в Николаеве, но и в Копенгагене — возле городской ратуши.

По его словам, она также помогает датчанам больше узнать о работе DCA и NCA в Украине и поддерживать интерес к Николаеву.

Генеральный секретарь NCA Анне Сесили Кальтенборн подчеркнула, что цель совместной работы организаций — сделать настоящее более безопасным, завтрашний день — таким, в котором можно жить, а будущее — таким, которое дарит надежду.

ФОТОРЕПОРТАЖ

В Николаеве прошла фотовыставка о женщинах, работающих в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка о женщинах, работающих в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка о женщинах, работающих в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка о женщинах, работающих в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка о женщинах, работающих в сфере разминирования. Фото: НикВести

В Николаеве прошла фотовыставка, посвященная женщинам, работающим в сфере разминирования. Фото: НикВести

Напомним, что в пятницу, 4 сентября, на Соборной площади в Николаеве открыли интерактивный куб «Вместе ради восстановления Николаевщины». Инсталляция рассказывает о партнерстве правительства Дании и Программы развития ООН (ПРООН) в восстановлении Николаева и области.