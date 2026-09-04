На Соборной площади в Николаеве открыли интерактивный куб про проекты Дании и ПРООН

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвящённый помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

В пятницу, 4 сентября, на Соборной площади в Николаеве открыли интерактивный куб «Вместе ради восстановления Николаевщины». Инсталляция рассказывает о партнерстве правительства Дании и Программы развития ООН (ПРООН) в восстановлении Николаева и области.

Об этом сообщает корреспондент «НикВести».

В центре куба размещена интерактивная карта Николаевской области, на которой можно увидеть географию поддержки Дании и ПРООН. В частности, на ней обозначены центры предоставления административных услуг, офисы восстановления и развития, пространства социальной адаптации, учреждения профессионального образования, программы для ветеранов, полицейские участки, «зеленые комнаты» и мобильные сервисы.

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Во время открытия также подчеркнули важность историй людей, которые пользуются результатами реализованных проектов.

— И, конечно, советуем обратить особое внимание на истории людей, ведь именно они лучше всего показывают, что означает восстановление не только в цифрах, но и в повседневной жизни. Для многих людей восстановление — это не просто фраза, которую можно увидеть где-то в интернете. Это реальная жизнь и реальные изменения, — рассказали во время мероприятия.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма подчеркнул, что куб должен показать жителям Николаевской области, куда направляется международная помощь и каких результатов уже удалось достичь.

— Сейчас мы находимся возле куба, и я хочу поблагодарить людей, которые вчера до девяти часов вечера делали всё возможное, чтобы с этой инсталляцией всё было в порядке. Я пришел пораньше, чтобы проверить, все ли работает. Этот куб — не только инсталляция, но и способ показать, куда идут деньги, чтобы жители могли увидеть это собственными глазами. Когда люди видят машины ПРООН, им интересно, что происходит. Кроме того, это очень полезно для молодежи Николаева, ведь она может прийти и посмотреть, что происходит не только в самом Николаеве, но и в Николаевской области. Я знаю, что многие люди приходят на Соборную площадь вечером. Надеюсь, они смогут воспользоваться этим кубом и найти для себя что-то интересное. И, конечно, многое ещё предстоит сделать для Николаева. Надеюсь, что наше партнёрство будет продолжаться, — отметил Ауке Лотсма.

Постоянный представитель ПРООН в Украине Ауке Лотсма. Фото: НикВести

Глава офиса Посольства Дании в Николаеве Якоб Хансен отметил, что важно не только реализовывать проекты, но и рассказывать об их результатах, особенно в условиях информационной войны.

— Мы, датчане, такие немного скромные люди. Мы не любим хвастаться, не хотим казаться напыщенными и хотим, чтобы все наши успехи оставались незаметными. Но мы должны помнить, что здесь, в Николаевской области, мы действуем в очень сложной информационной среде. Нам нужно противостоять всему злу нашего общего противника хорошими новостями и рассказывать обо всём том хорошем, что мы делаем. Среди наших партнёров есть ПРООН. Мы очень многое сделали вместе за эти уже четыре года и в течение следующих лет будем продолжать открывать новые ЦНАПы, улучшать услуги громад Николаевской области, уровень оказания услуг в сфере здравоохранения и так далее, — сказал Якоб Хансен.

Он также напомнил о недавнем обстреле Снигиревки, в результате которого был поврежден ЦНАП, построенный при поддержке Дании. Несмотря на такие ситуации, по его словам, страна продолжает поддерживать Николаевскую область.

— Мы, конечно, сталкиваемся с трудностями. Недавно, к сожалению, мы стали свидетелями того, как был разрушен наш ЦНАП в Снигиревке. Впрочем, это нас нисколько не пугает и не сдерживает. Мы будем продолжать работать в этом направлении, потому что понимаем, что это нужно и что правда на нашей стороне, — сказал Якоб Хансен.

Глава представительства Посольства Дании в Николаеве Якоб Хансен. Фото: НикВести

Первый заместитель городского головы Николаева Виталий Луков подчеркнул, что важно рассказывать о результатах работы международных партнеров и позитивных изменениях в городе и области.

— Нужно наполнять информационное пространство позитивной информацией, информацией о хороших делах, потому что обязательно кто-то заполнит это пространство чем-то другим, и нам потом будет дороже все это исправлять. Спасибо Дании за то, что она умеет и делать, и учит нас показывать. Когда-то мудрые люди сказали мне, что излишняя скромность — это путь в забвение. Возможно, в этом есть доля правды, потому что нужно говорить о том, что ты делаешь. Повторюсь, враг умеет это делать, умеет влиять на умы наших людей. Мы очень хотим, чтобы все те сверхчеловеческие усилия, которые сейчас прилагают наши ребята и девушки, не превратились потом в дешевый газ. Именно для этого мы должны работать и как можно больше об этом говорить, — поделился своим мнением Виталий Луков.

Первый заместитель мэра Николаева Виталий Луков. Фото: НикВести

Заместитель главы Николаевской областной военной администрации Николай Маринов отметил, что масштабы помощи Дании области не всегда очевидны, поскольку проекты реализуются в разных общинах.

— На самом деле, если посмотреть со стороны и увидеть помощь Дании, человек может её не заметить. И это несмотря на то, что сумма, я думаю, приближается к 200 миллионам евро, если не больше. Трудно подсчитать, потому что помогает не только бюджет Дании, но и частные фонды, компании, люди приезжают и помогают. Трудно оценить это в денежном выражении. Когда смотришь на область, а она большая, у нас обширная территория, много населения, много общин, всё это как-то распределено. Мы, кто работает с Данией каждый день, это видим. У нас это в голове, но человек, который ежедневно с этим не сталкивается, даже не осознает, какую огромную помощь нам оказала Дания за все эти годы, — сказал Николай Маринов.

Заместитель главы Николаевской областной военной администрации Николай Маринов. Фото: НикВести

Он добавил, что представленный в кубе перечень проектов ПРООН — лишь часть помощи, оказываемой Николаевской области международными партнерами.

— Сейчас в этом кубе представлен только один партнер — ПРООН. А таких партнеров у вас, кажется, пять крупных, я имею в виду, и еще много мелких. То есть даже здесь вы сейчас увидите, сколько работы проделано. Это только часть, возможно, до 20 процентов. А всего остального здесь даже нет. И я думаю, следующим шагом нужно собрать вообще всё воедино. И я надеюсь, что у нас впереди много интересного. Дай Бог, когда-нибудь мы победим. Аэропорт нужно отстроить, чтобы из Копенгагена в Николаев летать не через Кишинев, а напрямую. И чтобы наши люди могли полететь и увидеть, что же это за Дания, такая наша любимая страна, — подытожил Николай Маринов.

Интерактивный куб будет работать на Соборной площади Николаева с 4 по 25 сентября ежедневно с 08:00 до 21:00.

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвящённый помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвящённый помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвящённый помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвященный помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвященный помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвященный помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвященный помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвящённый помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

В Николаеве открыли интерактивный куб, посвященный помощи Дании и ПРООН в восстановлении области. Фото: НикВести

Отметим, что с 2022 года Дания является стратегическим партнером Николаева в сфере восстановления, реконструкции критически важной инфраструктуры и экономического развития региона.

В настоящее время в рамках проекта Фонда восстановления Украины Королевства Дании в Николаеве планируется строительство социального жилья в микрорайоне «Северный». Первый проект уже разрабатывается. Планируется построить несколько домов на 208 квартир, в которые в первую очередь смогут заселиться переселенцы.

Кроме того, в восьми общинах Николаевской области уже установлено 75 модульных домов для переселенцев. Часть из них предоставляется врачам, полицейским, спасателям и другим специалистам, которых громады пытаются привлечь к работе.

Также Дания выделила Николаеву 7,2 миллиона евро на солнечные электростанции, а также 7,2 миллиона евро — на установку индивидуальных тепловых пунктов (ИТП).