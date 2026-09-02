Дания финансирует проектирование социального жилья в Северном в Николаеве — планируют построить 208 квартир

В микрорайоне Северный планируется построить 208 квартир в качестве социального жилья. Фото: Агентство недвижимости oksagen.ua

В рамках проекта Фонда восстановления Украины Королевства Дании в Николаеве планируется строительство социального жилья в микрорайоне Северный. Первый проект уже разрабатывается. Планируется построить несколько домов в общей сложности на 208 квартир, куда в первую очередь смогут заселиться переселенцы.

Об этом рассказал первый заместитель директора Департамента городского хозяйства (ДГХ) Игорь Набатов во время брифинга, посвященного восстановлению поврежденного в ходе обстрелов жилья, пишут «НикВести».

По словам Игоря Набатова, проектирование полностью финансирует Фонд восстановления Украины GAU Fonden. По предварительной информации, будет построено пять домов высотой от четырёх до семи этажей. Всего будет 208 квартир.

— Департамент городского хозяйства выступает заказчиком, а вся оплата осуществляется за счет Фонда восстановления. Проектировщик, работающий в рамках этого проекта, был отобран также Фондом восстановления Украины. Это было предусмотрено и в меморандуме, и в проектном договоре, которое впоследствии было подписано. И на сегодняшний день у нас уже есть четкое представление о том, сколько это будет квартир. Это 208 квартир, — сообщил Игорь Набатов.

Во время строительства сразу же будут созданы укрытия, предусмотренные новыми стандартами, а также парковочные места.

Начальница Управления ГАСК Елена Туова и первый заместитель директора Департамента городского хозяйства Игорь Набатов. Фото: НикВести

В Чернигове, как рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства, уже строят аналогичное жилье с января 2026 года. Для Николаева это назвали плюсом, поскольку проект пройдет проверку в ходе экспертиз, поэтому все моменты будут учтены в микрорайоне Северный.

— Это означает, что проектирование в Николаеве пройдет гораздо быстрее, чем в Чернигове. Мы ожидаем, что, если всё пойдёт хорошо, то в начале 2027 года мы уже сможем получить проект, затем пройдёт экспертиза, и я надеюсь, что реализация начнётся так же быстро, как она началась в Чернигове, — сказал Игорь Набатов.

По этому проекту город должен был выделить земельный участок, что и сделал Николаевский горсовет в 2024 году. Кроме того, необходимо проложить коммуникации: тепло, воду, канализацию и электроснабжение. Газ, по предварительным данным, в проекте не предусмотрен.

По словам Игоря Набатова, предприятиям направили анкеты относительно прокладки сетей.

— Фактически это те документы, которые позволят нам понять, какую мощность необходимо подвести к этим домам, чтобы в дальнейшем их реализовать, — сказал заместитель директора ДГХ.

Игорь Набатов обратил внимание, что это жилье будет социальным. Оно останется в собственности Николаева.

— Это жилье, которое однозначно остается в городской территориальной общине, оно не может быть никому передано. Оно на 100% будет находиться в коммунальной форме собственности. И это предусмотрено, в том числе, и в проектном соглашении, — отметил Игорь Набатов.

На первом этапе в новые дома смогут заселиться переселенцы. А после войны квартиры переведут в социальный фонд. Поскольку жилье строят за счет международных партнеров, то они имеют право устанавливать свои правила. То есть последнее слово будет за Фондом восстановления Украины.

Напомним, в 2024 году депутаты Николаевского городского совета поддержали вопрос о строительстве детского сада и многоэтажного дома в микрорайоне Северный. Тогда же говорили, что проектирование будет финансировать датский фонд.

Кроме того, тогда шла речь, что датский фонд профинансирует строительство и детского сада в Северном, о котором говорят еще с 2013 года. С тех пор все выделенные на строительство из бюджета Николаева средства не были освоены и работы так и не начались.

Напомним, что помимо социального жилья в микрорайоне «Северный» в Николаеве планируется построить модульные дома для переселенцев в Корабельном районе. Предварительно известно о пяти таких домах.

Город должен подвести к модульным домам коммуникации. Однако в Департаменте городского хозяйства пока не знают, во сколько это обойдется.

Проект модульных домов на проспекте Богоявленском

На заседании земельной комиссии горсовета в июне рассматривался вопрос о выделении земли. Речь шла о размещении модульного городка для ВПЛ, а впоследствии — в качестве социального жилья. Участок имел ориентировочную площадь более 35 594 квадратных метров (3,5 гектара) в Корабельном районе за торговым центром «Мой Дом» в районе «Таврии», недалеко от улицы Казацкой. Этот участок город предложил международным партнерам для реализации проекта — датской организации GAU Fonden.

КП «Свой Дом» планировало выдать разрешение на разработку проекта землеустройства, чтобы в дальнейшем передать эту землю предприятию в постоянное пользование. Взаимодействие с партнерами, планирующими строительство домов, координирует заместитель мэра Николаева Сергей Коренев.

Однако на сессии 30 июня Николаевский городской совет не поддержал этот проект решения. После этого мэр заявил, что его рассмотрят на следующей сессии.

Затем был опубликован аналогичный проект решения, однако площадь участка уже уменьшилась почти в 10 раз: с 35 594 квадратных метров до 3250 квадратных метров.

На заседании земельной комиссии 23 июля стали известны новые подробности проекта. Для получения от доноров пяти модульных домов для переселенцев, которые планируется установить на проспекте Богоявленском в Николаеве, город должен подготовить земельную документацию, проекты прокладки коммуникаций и собственно проложить водопровод, канализацию и электросети. Это должно финансироваться за счет бюджета. На это пока средств нет.

На заседании 31 июля горсовет во второй раз не дал согласия на выделение земли под модульные дома на проспекте Богоявленском. Тогда предложили поручить разработку документации не КП «Свой дом», а Департаменту городского хозяйства. На это дали согласие депутаты на сессии 6 августа.