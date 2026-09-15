Сенкевичу поручили как можно скорее подготовить участки под модульные дома для переселенцев в Николаеве

Модульные дома, строительство которых было профинансировано датскими партнерами в Домановке. Фото: НикВести

В Николаеве начнут подготовку пяти земельных участков на проспекте Богоявленском в Корабельном районе для размещения модульных домов и организации временного проживания внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее распоряжение 10 сентября подписал городской голова Александр Сенкевич.

Согласно документу, общая ориентировочная площадь пяти участков составит 3250 квадратных метров.

Департамент городского хозяйства должен провести необходимые мероприятия по формированию земельных участков и подготовить документацию по землеустройству. В дальнейшем землю планируют оформить в постоянное пользование.

При формировании участков департамент должен учесть их дальнейшее использование для установки модульных домов и создания мест временного проживания для ВПЛ.

Кроме того, к работе должен быть привлечен департамент архитектуры и градостроительства. Он должен содействовать решению вопросов, связанных с размещением модульных домов.

В распоряжении указано, что роботу необходимо выполнить «в кратчайшие сроки».

«Учитывая социальную значимость мер по обеспечению внутренне перемещенных лиц местами временного проживания, департаменту городского хозяйства Николаевского городского совета обеспечить их реализацию в кратчайшие сроки с соблюдением требований действующего законодательства», — говорится в распоряжении мэра.

Ранее первый заместитель директора Департамента городского хозяйства Игорь Набатов отмечал, что документация на земельные участки в Корабельном районе разработана и в настоящее время подана на регистрацию.

Что известно о проекте модульных домов

Николаевский городской совет еще 6 августа разрешил департаменту городского хозяйства разработать проект землеустройства по отводу земли на проспекте Богоявленском для будущего размещения модульных домов.

Это решение стало компромиссом после того, как депутаты не поддержали передачу земельного участка коммунальному предприятию «Свой дом». В итоге землю решили оформлять через городской департамент.

Ранее для этого проекта рассматривался участок большей площади — более 3,5 гектара. Его планировали использовать для размещения модульного городка для ВПЛ, а в перспективе — в качестве социального жилья. Город предлагал этот участок международным партнерам для реализации проекта.