В Департаменте ЖКХ пока не знают, во сколько обойдётся Николаеву подведение коммуникаций к модульным домам

В Департаменте городского хозяйства пока не знают, во сколько обойдётся подведение коммуникаций к модульным домам. Иллюстративное фото из открытых источников

Документацию на земельные участки в Корабельном районе Николаева, где планируется построить модульные дома для переселенцев, разработали и теперь подали на регистрацию. После этого город может приступить к прокладке коммуникаций. Однако сколько средств для этого потребуется, неизвестно.

Об этом шла речь сегодня, 28 августа, во время пресс-конференции о восстановлении жилья, поврежденного в результате обстрелов в Николаеве, пишут «НикВести».

Пока речь идет о пяти модульных домах в Корабельном районе. Площадь каждого составит около 90 квадратных метров. Аналогичные дома уже есть в других городах Николаевской области.

Николаевский горсовет дал согласие на то, чтобы документацию на земельный участок разработал Департамент городского хозяйства, а не КП «Свой дом». Первый заместитель директора Департамента городского хозяйства Игорь Набатов сообщил, что документы уже поданы на регистрацию.

— Мы уже заказали соответствующую землеустроительную документацию. Она фактически уже разработана нашим коммунальным предприятием, которое занимается подобными вопросами, и уже направлена на регистрацию в Государственный земельный кадастр, — отметил Игорь Набатов.

Когда земельная документация будет готова, департамент сможет приступить к подведению к участкам коммуникаций.

Начальница Управления ГАСК Елена Туова и первый заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Набатов. Фото: НикВести

По словам Игоря Набатова, установить модульные дома планируется в этом году, поскольку существуют сроки от международных доноров. Однако, если удастся установить пять, то департамент может обратиться в горсовет с просьбой выделить землю и под другие модульные сооружения. Предварительно речь идет о 20–25 домах.

— Это пока под вопросом. Есть четкое понимание именно по пяти модульным домам, — сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства.

Вместе с тем Игорь Набатов подтвердил, что город должен провести коммуникации к модульным домам — водоснабжение и электричество. Водоотведение пока под вопросом.

— Вопрос связан с тем, что в той местности, возможно, не факт, что есть возможность подключить водоотведение, поэтому рассматривается вопрос об установке септиков. Поскольку это, фактически, частный дом, — сообщил первый заместитель директора Департамента городского хозяйства.

Проекты с донорами по социальному и доступному жилью в Николаеве. Слайд из презентации ДМГ

Игорь Набатов отметил, что уже есть технические условия на дома и теперь ждут ответа КП «Николаевводоканал» относительно организации водоснабжения.

— На этой неделе мы получили от наших партнеров, которые непосредственно предоставляют нам эти жилые домики, технические характеристики по ним. В рамках полученной информации мы направили запрос в первую очередь в «Николаевводоканал», потому что все-таки для нашего коммунального предприятия немного проще понять, какова будет стоимость этих работ. При этом мы планируем привлекать непосредственно наши коммунальные предприятия для строительства той или иной сети, — сообщил Игорь Набатов.

По его словам, коммуникации будут проложены не только для модульных домов.

— И, кстати, речь идет не о том, чтобы прокладывать (коммуникации — прим.) исключительно под эти дома, а под весь микрорайон. Сейчас пять домов, а если всё получится, то их будет 20 или 25. А в любом случае там есть еще другие земельные участки, которые на сегодняшний день уже сформированы, переданы людям, и мы должны обеспечить людям возможность подключения к этим сетям, — сказал Игорь Набатов.

На вопрос «НикВести» о том, во сколько обойдётся городу прокладка коммуникаций, сумму пока не назвали.

— На данный момент представления о стоимости нет, так как мы получили исходные данные, направили документы в водоканал и ждем ответа. Но в любом случае идея заключается в реализации силами коммунальных предприятий, — отметил первый заместитель директора департамента ЖКХ.

Проект модульных домов на проспекте Богоявленском

На заседании земельной комиссии горсовета в июне рассматривался вопрос о выделении земли. Речь шла о размещении модульного городка для ВПЛ, а впоследствии — в качестве социального жилья. Участок имел ориентировочную площадь более 35 594 квадратных метров (3,5 гектара) в Корабельном районе за торговым центром «Мой Дом» в районе «Таврии», недалеко от улицы Казацкой. Этот участок город предложил международным партнерам для реализации проекта — датской организации GAU Fonden.

КП «Свой Дом» планировало выдать разрешение на разработку проекта землеустройства, чтобы в дальнейшем передать эту землю предприятию в постоянное пользование. Взаимодействие с партнерами, планирующими строительство домов, координирует заместитель мэра Николаева Сергей Коренев.

Однако на сессии 30 июня Николаевский городской совет не поддержал этот проект решения. После этого мэр заявил, что его рассмотрят на следующей сессии.

Затем был опубликован аналогичный проект решения, однако площадь участка сократилась почти в 10 раз: с 35 594 квадратных метров до 3250 квадратных метров.

На заседании земельной комиссии 23 июля стали известны новые подробности проекта. Для получения от доноров пяти модульных домов для переселенцев, которые планируется установить на проспекте Богоявленском в Николаеве, город должен подготовить земельную документацию, проекты прокладки коммуникаций и собственно проложить водопровод, канализацию и электросети. Это должно финансироваться за счет бюджета. На это пока средств нет.

На заседании 31 июля горсовет во второй раз не дал согласия на выделение земли под модульные дома на проспекте Богоявления. Тогда предложили поручить разработку документации не коммунальному предприятию «Свой дом», а Департаменту городского хозяйства. На это дали согласие депутаты на сессии 6 августа.