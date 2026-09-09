90 % переселенцев в Николаеве — из Херсона

Центр Николаева ночью. Фото: НикВести, Сергей Овчаришин

За год количество внутренне перемещенных лиц в Николаеве увеличилось примерно на 2,5 тысячи человек. При этом почти 90% переселенцев, которые сейчас регистрируются в городе, прибывают из Херсона.

Об этом стало известно во время аппаратного совещания Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Заместитель директора департамента труда и социальной защиты населения Николаевского городского совета Надежда Скопенко сообщила, что общее количество внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Николаеве, составляет 51 958 человек. За последний месяц в городе зарегистрировали 1 330 человек, а 793 человека сняли с учета.

— С начала года зарегистрировано 7 550, снято с учета 5 582. В основном сейчас регистрируются из Херсона. Почти 90 %, как показал наш анализ, — из Херсона», — сказала Надежда Скопенко. — У нас за год число ВПЛ увеличилось на 2 500 человек. Можно так сказать, верно? В сухом остатке», — подытожил мэр.

Также во время совещания сообщили об изменениях в количестве зарегистрированных жителей Николаева.

По состоянию на 1 января 2026 года в Николаеве было зарегистрировано 391 368 жителей. По состоянию на 1 сентября — 388 766 человек. Таким образом, количество зарегистрированных жителей города за восемь месяцев уменьшилось на 2 602 человека, или примерно на 0,7%.

Напомним, что в Николаеве проведут проверку коммунальных и других объектов, которые можно будет использовать для временного размещения жителей Херсона в случае их эвакуации. Представители посольства Франции в Украине уже поинтересовались, есть ли в городе такие помещения, которым требуется ремонт или мебель.

Ранее сообщалось, что военные и их семьи сталкиваются с отказами при поиске жилья в аренду. Один из таких случаев произошел в Николаеве. О ситуации редакции «НикВести» рассказала жена военнослужащего Елена.