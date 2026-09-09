Жена военнослужащего рассказала о трудностях с арендой жилья в Николаеве

Дома в Николаеве. Иллюстративное фото: «НикВести»

Военные и их семьи сталкиваются с отказами при поиске жилья в аренду. Один из таких случаев произошел в Николаеве.

О ситуации редакции «НикВести» рассказала жена военнослужащего Елена.

По её словам, сейчас семья ищет жильё в Николаеве. В ходе поиска они нашли квартиру, которую хотели арендовать, однако после того, как женщина сообщила, что её муж военный, супругам отказали.

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«Так сложилось, что нам нужно снимать жилье именно в Николаеве. И вот как люди благодарны за то, что сейчас они относительно в безопасности, без оккупации врагом и могут жить относительно нормальной жизнью», — отметила женщина, комментируя отказ арендодателя.

Она рассказала, что её муж — военнослужащий с более чем десятилетним стажем службы. В 2022 году из-за полномасштабной войны он лишился собственного жилья в Мариуполе. Сейчас военный служит в Харьковской области, а до этого, по словам жены, защищал, в частности, и Николаевскую область.

«Он защищал нашу страну во всех уголках. Был на Курской области и во многих других местах. Получал ранения», — добавила Елена, назвав такое отношение к военным несправедливым

Стоит отметить, что часть арендодателей отказывается сдавать квартиры военным, свидетельствуют данные исследования Olx Недвижимость за 2025 год.

Несмотря на общественное уважение к военным, 23% военнослужащих сообщили об отказах в аренде. Наиболее распространенные причины: ожидание, что военный проживет недолго (37%), опасения относительно безопасности жилья (32%), а также страх повреждения имущества и сомнения в платежеспособности.

Напомним, Николаев вошел в список прифронтовых городов, где арендовать жилье сейчас выгоднее, чем покупать его по государственной программе «еОселя».