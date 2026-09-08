Франция готова помочь Николаеву подготовить жилье для эвакуированных из Херсона

В Николаеве ищут жилье для возможных эвакуированных из Херсона. Фото: архив MykVisi

В Николаеве проверят коммунальные и другие объекты, которые можно будет использовать для временного размещения жителей Херсона в случае их эвакуации. Представители посольства Франции в Украине уже поинтересовались, есть ли в городе такие помещения, которым требуется ремонт или мебель.

Об этом во время аппаратного совещания 7 сентября сообщил городской голова Александр Сенкевич, пишут«НикВести».

По его словам, накануне он общался с представителями посольства Франции. Они рассказали, что французская сторона работает над налаживанием партнерства между Херсоном и одним из французских городов. В ходе этой работы французские представители получили информацию о сложной ситуации в Херсоне в преддверии отопительного сезона.

— Они спросили, есть ли у нас какие-то потребности, есть ли общежития, которые нуждаются в ремонте и могут быть использованы в качестве временного места пребывания эвакуированных из Херсона людей в Николаеве. Мы видим, что в Херсоне сегодня постоянно продолжаются атаки, происходит уничтожение города и «сафари» на местных жителей. Просто захватывают обычных мирных жителей и учатся атаковать их с помощью дронов. Поэтому можно предположить, что часть этих людей уедет в ближайшие города, в частности в Николаев, — рассказал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что из-за постоянных российских атак часть жителей Херсона может быть вынуждена уехать в ближайшие города, в частности в Николаев. Поэтому город должен заранее подготовить возможные места для их размещения.

— Речь даже не о том, чтобы сделать там новый ремонт с розетками и туалетами. Главное, чтобы люди могли там находиться. Чтобы не было броневых кроватей и матрасов на полу, а помещения хотя бы оборудовали мебелью, — пояснил Александр Сенкевич.

Французская сторона готова рассмотреть возможность финансирования базового ремонта и закупки необходимой мебели для таких помещений. Для этого Николаев должен предоставить перечень объектов, которые потенциально можно подготовить к зиме.

В то же время первый вице-мэр Виталий Луков отметил, что свободных городских общежитий фактически не осталось. Часть помещений уже отремонтировали и используют для размещения людей.

После этого Александр Сенкевич поручил проверить не только городские, но и общежития университетов, колледжей и профессионально-технических учебных заведений. По его словам, информацию также необходимо запросить у областных властей.

— Мы должны либо сказать, что у нас нет таких объектов, либо что есть объекты в университетах. Условно говоря, речь даже идет о закупке базовой мебели, — отметил мэр.

По его словам, времени на подготовку таких помещений осталось немного — до начала отопительного сезона около двух месяцев.

— Мы должны либо сказать, что у нас нет таких объектов, либо найти помещения в университетах, колледжах или других учебных заведениях. Даже если они не полностью оборудованы, нужно понять, что можно сделать до зимы, — сказал мэр.

Мэр поручил заместителю Анатолию Петрову совместно с ответственными за коммунальное имущество и образование проработать этот вопрос и подготовить перечень возможных объектов.

Напомним, в начале 2024 года в Николаеве в Заводском районе ремонтировали общежитие для вынужденных переселенцев. Работы финансировала Международная организация по миграции. Однако конкретные суммы не назывались. Ожидалось, что в общежитии смогут разместить 200 человек.