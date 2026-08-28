 Николаевцы не могут получить компенсацию за разрушенное жилье из-за неоформленных документов

  • пятница

    28 августа, 2026

  • 22.2°
    Пасмурно

    Николаев

  • 28 августа , 2026 пятница

  • Николаев • 22.2° Пасмурно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Восстановление 14:25, 28 августа, 2026

Николаевцы не могут получить компенсацию за разрушенное жилье из-за неоформленных документов

Миколаївці не можуть отримати компенсацію після обстрілів, через неоформлене житло. Ілюстративне фото Миколаївської ОВАЖители Николаева не могут получить компенсацию после обстрелов из-за того, что их жилье не оформлено. Иллюстративное фото Николаевской ОГА

При обследовании поврежденного или разрушенного жилья в Николаеве возникает проблема, поскольку не у всех жителей есть оформленные документы на квартиры или дома. Поэтому люди впоследствии не могут получить компенсацию. В частности, во время августовского обстрела микрорайона Соляные выяснилось, что по документам один из домов был в пять раз меньше, чем на самом деле.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа, во время пресс-конференции о восстановлении жилья, поврежденного в результате обстрелов в Николаеве, пишут «НикВести».

Начальница Управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета Елена Туова сообщила о проблеме с документами на жилье в ходе обследований.

— Первое, с чем мы сталкиваемся во время обследований, — у граждан отсутствуют документы. Мы постоянно об этом говорим: нужно приватизировать квартиры, привести документы на жилье в надлежащее состояние. Но, к сожалению, при каждом обстреле мы сталкиваемся с тем, что либо квартира не приватизирована, либо наследство не оформлено. Если наследство не оформлено, человек получает компенсацию после его оформления, — отметила Елена Туова.

Начальниця Управління ДАБК Олена Туова і перший заступник директора департаменту міського господарства Ігор Набатов. Фото: НикВестиНачальница Управления ГАСК Елена Туова и первый заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Набатов. Фото: НикВести

Она обратила внимание: если дом разрушен, ситуация еще хуже. В качестве примера она привела обстрел микрорайона Соляные, когда один из разрушенных домов по документам оказался в пять раз меньше, чем на самом деле. Из-за этого люди могут не получить компенсацию.

— Последний «прилёт» в Соляных — там, к сожалению, у многих по документам… Например, это дом площадью 30 «квадратов», а по факту — 150 квадратных метров. А документов на это нет. Дом разрушен, и человек ничего не получит. То есть единственный вариант, чтобы сейчас оформить документы, — это, наверное, только решение суда. И я не уверена, что суд признает право собственности на имущество, которое уже фактически не существует, — пояснила начальница Управления ГАСК.

Она просила жителей Николаева оформлять документы на имущество, ведь обстрелы продолжаются.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

— Поэтому просьба ко всем: оформляйте документы. К сожалению, война продолжается, обстрелы продолжаются, и имущество может быть разрушено, — отметила Елена Туова.

Первый заместитель директора Департамента городского хозяйства Игорь Набатов также сообщил, что аналогичная ситуация наблюдается и с поврежденным жильем, когда на него нет документов.

— Буквально та же история, когда по документам это 30 «квадратов», а фактически 150. Тогда даже непонятно, что фиксировать в плане услуги «Е-восстановление» в пределах поврежденного жилья, — отметил Игорь Набатов.

Напомним, во время обстрела микрорайона Соляные, о котором упомянули на пресс-конференции, погибла 89-летняя женщина и ещё семь человек пострадали. Ранения получили две девочки в возрасте 2 и 12 лет.

Были разрушены два частных дома, ещё семь домов получили повреждения. Кроме того, повреждён автомобиль и выбиты окна в трёх многоквартирных домах.

Автор
Юлия Лукьяненко
Юлия Лукьяненко
Репортерка
Корреспондентка НикВести с 2026 года, работает в медиа и коммуникациях с 2011 года, специализируется на социальной тематике, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

Последние новости про: Обстрелы

Россияне атаковали пригородный поезд в Николаевской области, пассажиров успели эвакуировать
После массированной атаки Сибига призвал партнеров увеличить помощь Украине в преддверии зимы
Россияне ударили по «Эпицентру» в Запорожье, четверо человек ранены
Реклама
Читайте также:
новости
Николаев ещё не определился с софинансированием проекта строительства муниципального жилья

Алена Коханчук
новости
В Вознесенске в школе для детей с интеллектуальными нарушениями возобновились занятия в 10-м классе

Дарина Мельничук
новости
Николаевская область может получить почти 300 гектаров новых заповедных территорий

Алина Квитко
новости
Государство готово профинансировать строительство водопровода до Еланца, но общине необходимо найти ₴1,5 млн на реализацию проекта

Алена Коханчук
новости
Николаевские депутаты не поддержали законопроект о кворуме советов: АМУ увидела в этом риск для мэров

Алина Квитко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Обстрелы

Россияне ударили по «Эпицентру» в Запорожье, четверо человек ранены
После массированной атаки Сибига призвал партнеров увеличить помощь Украине в преддверии зимы
Россияне атаковали пригородный поезд в Николаевской области, пассажиров успели эвакуировать

В Вознесенске в школе для детей с интеллектуальными нарушениями возобновились занятия в 10-м классе

Николаевская область может получить почти 300 гектаров новых заповедных территорий

Прокудин призвал херсонцев покинуть город после удара по ТЭЦ: «Этой зимой мы уже не можем рассчитывать на её работу»

Главное сегодня