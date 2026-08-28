Николаевцы не могут получить компенсацию за разрушенное жилье из-за неоформленных документов

Жители Николаева не могут получить компенсацию после обстрелов из-за того, что их жилье не оформлено. Иллюстративное фото Николаевской ОГА

При обследовании поврежденного или разрушенного жилья в Николаеве возникает проблема, поскольку не у всех жителей есть оформленные документы на квартиры или дома. Поэтому люди впоследствии не могут получить компенсацию. В частности, во время августовского обстрела микрорайона Соляные выяснилось, что по документам один из домов был в пять раз меньше, чем на самом деле.

Об этом стало известно сегодня, 28 августа, во время пресс-конференции о восстановлении жилья, поврежденного в результате обстрелов в Николаеве, пишут «НикВести».

Начальница Управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета Елена Туова сообщила о проблеме с документами на жилье в ходе обследований.

— Первое, с чем мы сталкиваемся во время обследований, — у граждан отсутствуют документы. Мы постоянно об этом говорим: нужно приватизировать квартиры, привести документы на жилье в надлежащее состояние. Но, к сожалению, при каждом обстреле мы сталкиваемся с тем, что либо квартира не приватизирована, либо наследство не оформлено. Если наследство не оформлено, человек получает компенсацию после его оформления, — отметила Елена Туова.

Начальница Управления ГАСК Елена Туова и первый заместитель директора департамента городского хозяйства Игорь Набатов. Фото: НикВести

Она обратила внимание: если дом разрушен, ситуация еще хуже. В качестве примера она привела обстрел микрорайона Соляные, когда один из разрушенных домов по документам оказался в пять раз меньше, чем на самом деле. Из-за этого люди могут не получить компенсацию.

— Последний «прилёт» в Соляных — там, к сожалению, у многих по документам… Например, это дом площадью 30 «квадратов», а по факту — 150 квадратных метров. А документов на это нет. Дом разрушен, и человек ничего не получит. То есть единственный вариант, чтобы сейчас оформить документы, — это, наверное, только решение суда. И я не уверена, что суд признает право собственности на имущество, которое уже фактически не существует, — пояснила начальница Управления ГАСК.

Она просила жителей Николаева оформлять документы на имущество, ведь обстрелы продолжаются.

— Поэтому просьба ко всем: оформляйте документы. К сожалению, война продолжается, обстрелы продолжаются, и имущество может быть разрушено, — отметила Елена Туова.

Первый заместитель директора Департамента городского хозяйства Игорь Набатов также сообщил, что аналогичная ситуация наблюдается и с поврежденным жильем, когда на него нет документов.

— Буквально та же история, когда по документам это 30 «квадратов», а фактически 150. Тогда даже непонятно, что фиксировать в плане услуги «Е-восстановление» в пределах поврежденного жилья, — отметил Игорь Набатов.

Напомним, во время обстрела микрорайона Соляные, о котором упомянули на пресс-конференции, погибла 89-летняя женщина и ещё семь человек пострадали. Ранения получили две девочки в возрасте 2 и 12 лет.

Были разрушены два частных дома, ещё семь домов получили повреждения. Кроме того, повреждён автомобиль и выбиты окна в трёх многоквартирных домах.