 В Николаеве отметили День города: почтили память погибших, наградили военных и погасили юбилейную марку

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Главная Новости Общество 14:05, 12 сентября, 2026

В Николаеве отметили День города: почтили память погибших, наградили военных и погасили юбилейную марку

Погашення марки до Дня міста. Фото: НикВестиПогашение марки ко Дню города. Фото: НикВести

В субботу, 12 сентября, Николаев отмечает День города. В этом году праздничные мероприятия начались с чествования памяти защитников и защитниц Украины, а в течение дня в городе провели награждение, погасили марку к юбилею зоопарка и поздравили молодоженов.

О том, как проходит День города, рассказал городской голова Александр Сенкевич, пишут«НикВести».

Утро началось с возложения цветов в честь военных, погибших, защищая Украину.

— Сегодня День города Николаева начался с возложения цветов в честь героев и героинь, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы оставались украинским городом Николаевом и могли жить своей культурой и общаться на своём языке, — сказал Александр Сенкевич.

День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
Покладання квітів в День міста миколаєва. Фото: НикВестиВозложение цветов в День города Николаева. Фото: НикВести
Покладання квітів в День міста миколаєва. Фото: НикВестиВозложение цветов в День города Николаева. Фото: НикВести
Покладання квітів в День міста миколаєва. Фото: НикВестиВозложение цветов в День города Николаева. Фото: НикВести
Покладання квітів в День міста миколаєва. Фото: НикВестиВозложение цветов в День города Николаева. Фото: НикВести
Покладання квітів в День міста миколаєва. Фото: НикВестиВозложение цветов в День города Николаева. Фото: НикВести
Покладання квітів в День міста миколаєва. Фото: НикВестиВозложение цветов в День города Николаева. Фото: НикВести

После этого в городе состоялось награждение жителей Николаева. В частности, мэр вручил государственные награды семьям погибших военных.

— Мне выпала честь вручить государственные награды семьям погибших. Это, пожалуй, самое тяжелое в моей работе мэра. Однако это вновь напоминание нам всем о том, какую цену мы сегодня платим за то, чтобы чувствовать себя в нашем украинском Николаеве, — отметил он.

День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести

Еще одним событием этого дня стало специальное погашение почтовой марки, посвященной 125-летию Николаевского зоопарка. Сенкевич назвал ее «лучшей маркой» среди тех, которые ему приходилось гасить ранее.

Также в День города традиционно поздравили молодоженов, которые именно 12 сентября создали новые семьи. Городской голова пожелал им отметить первую годовщину свадьбы уже в мирном городе.

— Пожелал им, чтобы свою первую годовщину свадьбы они отметили в мирном Николаеве мирной Украины, — сказал он.

В заключение Александр Сенкевич поздравил всех жителей Николаева с Днем города и пожелал, чтобы в следующем году праздник отмечался уже без войны.

— Хотел бы поздравить николаевцев с Днём города, пожелать каждому из них, чтобы следующий День города Николаева они встретили в мирном Николаеве, в мирной Украине. И, конечно, любить Николаев не только на словах, но и каждый день делами, — сказал Александр Сенкевич.

День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести
День міста Миколаєва. Фото: НикВестиДень города Николаева. Фото: НикВести

Напомним, что ранее Александр Сенкевич призвал жителей города вывесить флаги Украины и Николаева возле своих домов, на балконах и во дворах ко Дню города.

Также сообщалось, что в Николаеве в этом году не будут проводиться массовые мероприятия с большим скоплением людей ко Дню города из-за активных обстрелов со стороны российских военных.

Авторы
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.
Алена Коханчук
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, специализируется на публичных закупках, местной политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и анализе решений городского совета.

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