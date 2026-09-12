Жираф в шляпе и медведь с булавой: в Николаеве выпустили марки, посвященные 125-летию зоопарка

В Николаеве провели специальную гашение марок, посвящённых 125-летию зоопарка. Фото: НикВести

В Николаеве в День города, 12 сентября, провели специальное гашение почтового блока, посвященного 125-летию Николаевского зоопарка. На пяти марках изобразили его обитателей в необычных образах — в частности, жирафа в шляпе, гривастого волка с моноклем и белого медведя с гетманской булавой.

Как сообщают «НикВести», в церемонии приняли участие городской голова Александр Сенкевич, народный депутат Александр Гайду, директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий, представители городской власти и другие гости.

В Николаеве погасили марки, посвящённые 125-летию зоопарка. Фото: НикВести

Для специального погашения использовали праздничный штемпель «125 лет. Николаевский зоопарк» с датой 12 сентября 2026 года и индексом Николаева 54008. Участники церемонии поставили свои подписи и оттиски штемпеля на почтовых блоках и конвертах. Часть из них станет коллекционными экземплярами для музеев и филателистов.

В почтовый блок вошли пять марок с изображениями жирафа, гривастого волка, белого медведя, капского дамана и единственного в Украине снежного барса. Животных изобразили в классических нарядах, шляпах, моноклях и с другими аксессуарами. В центре композиции — белый медведь с гетманской булавой, а над ним — ворота Николаевского зоопарка с украинским флагом.

В Николаеве погасили марки, посвящённые 125-летию зоопарка. Фото: Николаевский городской совет

На конверте «Первый день» изобразили льва в шляпе с трезубцем, попугая и пеликана в галстуке с удочкой.

В Николаеве погасили марки, посвященные 125-летию зоопарка. Фото: Николаевский городской совет

Автором иллюстраций стал украинский художник и военнослужащий ВСУ Виктор Гаркуша с позывным «Пикассо». Он сотрудничал с издательством «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», а после начала российско-украинской войны в 2014 году стал добровольцем. С началом полномасштабного вторжения художник вновь отправился на фронт и получил тяжелое ранение.

Номинал каждой из пяти марок — U, их стоимость составляет 24 гривны. Тираж почтового блока — 40 тысяч экземпляров. Также выпущено 15 тысяч конвертов «Первый день» и 300 презентационных папок.

Директор Николаевского зоопарка Владимир Топчий рассказал, что появления юбилейной марки ждали более года.

— Более года мы переживали, будет ли у нас марка или нет. Это государственная марка, которая войдет во все каталоги мира, и там будет Николаев, и там будет Николаевский зоопарк. Я искренне благодарен всем, кто помогал создать эту марку, и благодарен «Укрпочте» за то, что они выпустили такой красивый блок марок, — сказал Владимир Топчий.

В Николаеве погасили марки, посвященные 125-летию зоопарка. Фото: НикВести

В Николаеве провели гашение марок, посвященных 125-летию зоопарка. Фото: НикВести

Во время церемонии городской голова Александр Сенкевич отметил, что к 125-летию зоопарка город хотел бы реализовать ряд проектов — обновить площадь перед входом, обустроить новые вольеры и пространство для приматов. Однако из-за войны эти планы пока откладывают.

— Хотелось бы преподнести ему много подарков. Как минимум — новую площадь перед зоопарком, новые вольеры или новый блок для приматов за красивым европейским стеклом. Но, к сожалению, сегодня мы не можем себе этого позволить, потому что у нас есть другие приоритеты. Но это не значит, что мы не планируем и не будем этого делать после войны, — сказал Александр Сенкевич.

Николаевский зоопарк ведёт свою историю с 1901 года, когда тогдашний городской голова Николай Леонтович создал в собственном доме частную коллекцию и аквариум. Сейчас в зоопарке содержатся более 3 тысяч животных более чем 400 видов. 190 из них занесены в Красный список Международного союза охраны природы.

В Николаеве выпустили марки, посвященные 125-летию зоопарка. Фото: НикВести

Во время российских обстрелов в 2022 году на территорию зоопарка упали восемь реактивных снарядов. После того как Николаев остался без централизованного водоснабжения, воду для животных привозили из Одессы и Кропивницкого, а позже на территории обустроили две скважины. Уже в июне 2022 года зоопарк вновь начал принимать посетителей по выходным.

Напомним, что в прошлом году в Николаеве была погашена новая почтовая марка, посвященная 123-й отдельной бригаде территориальной обороны. Во время мероприятия впервые использовали специальный штемпель с надписью: «123 Обр ТРО — щит Николаевщины».