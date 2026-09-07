 Вместо торжеств: Сенкевич призвал жителей Николаева вывесить флаги ко Дню города

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Вместо торжеств: Сенкевич призвал жителей Николаева вывесить флаги ко Дню города

Миколаїв. Фото: Миколаївська ОДАНиколаев. Фото: Николаевская ОГА

Мэр Александр Сенкевич призвал жителей города вывесить флаги Украины и Николаева возле своих домов, на балконах и во дворах ко Дню города.

Об этом мэр написал в соцсетях.

Он акцентировал внимание на ситуации с безопасностью в городе и отметил, что масштабных массовых мероприятий проводить не будут. В то же время в разных районах планируются небольшие локальные и камерные мероприятия.

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— Хочется, чтобы Николаев всё равно чувствовал, что у него праздник. Поэтому обращаюсь ко всем николаевцам: если у вас есть возможность, вывесьте флаг Николаева или флаг Украины возле своего дома, на балконе или во дворе. Пусть в эти дни наши флаги будут развеваться по всему городу, — отметил он.

Он призвал местный бизнес украсить свои заведения и территории.

— Украсьте свои заведения, создайте небольшие фотозоны, добавьте праздничных деталей. Не нужно ничего масштабного. Даже небольшая локация может создать настроение для тех, кто будет проходить мимо, — призвал мэр.

Александр Сенкевич пообещал, что масштабные празднования город обязательно проведет после победы.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в этом году не будут проводиться массовые мероприятия с большим скоплением людей ко Дню города из-за активных обстрелов со стороны российских военных.

Как Николаев праздновал День города во время войны

С началом полномасштабного вторжения Николаев изменил формат празднования Дня города. В 2022 году из-за постоянных обстрелов от массовых мероприятий отказались полностью — праздник проходил онлайн, с видеопоздравлениями и марафоном «Николаев. Есть жизнь».

В 2023 году город уже постепенно возвращался к офлайн-мероприятиям. На Соборной площади в Николаеве состоялся велопробег по случаю празднования Дня города и Дней Дании. Тогда в город прибыла делегация из Дании во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.

В 2024 году празднование также проходило вживую, но в формате отдельных небольших мероприятий. В городе состоялись велопробег, ярмарки, выставки и концерты.

А также в тот день состоялся велопробег и торжественное открытие сквера Датской солидарности.

А в 2025 году Николаев отметил уже 236-й День города в различных локациях, совместив разные форматы — состоялись старт регаты и открытие Аллеи несокрушимых городов, а также торжественное шествие прошло по центральной улице Соборной. Хотя и перед этим заявляли, что из соображений безопасности точное время и места проведения объявлять не будут. На праздник прибыла и французская делегация во главе с бывшим премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

А также традиционно прошла Международная Черноморская регата «Паруса Ротари 2025». Уже двенадцатый год город собирает яхтсменов, которые соревнуются за Кубок Ротари.

Автор
Светлана Иванченко
Светлана Иванченко
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2024 года, имеет многолетний опыт работы в сфере местного самоуправления, публичных коммуникаций и медиа, специализируется на политике, реформах и контроле решений органов власти.

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