Сенкевич заявил, что массовых мероприятий на День города в Николаеве не будет: «Военные не запрещают, но праздновать нежелательно»

Мэр Николаева Александр Сенкевич. Фото: НикВести

В Николаеве в этом году не будут проводить массовые мероприятия с большим скоплением людей ко Дню города из-за активных обстрелов со стороны российских военных.

Об этом 7 сентября во время аппаратного совещания сообщил мэр Александр Сенкевич, пишут «НикВести».

По его словам, город планировал провести ряд мероприятий ко Дню города, однако после получения информации от украинских военных решили скорректировать планы.

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— Безопасность людей для нас — приоритет. Мы находимся в постоянной координации с военными. Они сказали, что ни о каких мероприятиях речи быть не может, — сказал Александр Сенкевич.

Мэр отметил, что прямого запрета на проведение массовых мероприятий нет, однако городские власти не хотят рисковать жизнями людей. В качестве примера он привёл Одессу, где в этом году также отказались от крупных концертов и других мероприятий с массовым скоплением людей.

Он подчеркнул угрозы со стороны российских беспилотников, большинство из которых являются реактивными. Кроме того, мэр упомянул недавнюю атаку на объект критической инфраструктуры, во время которой россияне применили беспилотники типа «Бандероль», тревогу по поводу угрозы которых включили лишь после трёх взрывов.

— Их запускают из разных мест, в том числе и с Кинбурнской косы. Последний налет на объект критической инфраструктуры с использованием дронов типа «Бандероль» показал, что они нанесли удар, а тревогу включили уже после взрывов. Они летели над рекой на высоте не более 2 метров. Системы обнаружения не смогли их распознать. Они залетели и попали в цель. Поэтому мы не можем рисковать жизнями людей ради каких-то политических очков, — заявил городской голова.

Но мэр обратился к городским службам и поручил усилить уборку и благоустройство города.

— У нас состоится совещание по поводу празднования Дня города с корректировкой планов по проведению крупных уборочных работ. Но это не значит, что всем нужно расслабляться. Нужно максимально включиться в уборку города, подготовить город. На предприятиях, учреждениях, организациях вывесить флаги не только государственный, но и Николаева. Флажки на общественном транспорте предусмотрены, — сказал он.

При этом мэр также допустил, что горожане могут и сами организовывать небольшие празднования в своих дворах, как это делали в Одессе.

— У нас нет культуры одесского дворика, но, возможно, настало время и сложились условия, когда и нам нужно этим заниматься. В том числе и мобилизовывать горожан, чтобы они устраивали такие праздники в своих дворах, — предложил мэр.

Власти ожидали возможных изменений после переговоров, состоявшихся накануне, сказал мэр, однако ситуация не изменилась.

— Конечно, мы ждали положительных результатов от переговоров, которые прошли вчера. Но никаких изменений в политической или военной обстановке не произошло, — сказал Александр Сенкевич.

Хотя еще недавно в комментарии NikLife городской голова Александр Сенкевич говорил, что власти будут стараться организовать празднование лучше, чем в прошлом году, с учетом безопасности и ситуации в городе.

Отметим, что в июле «НикВести» завершили онлайн-опрос о том, следует ли Николаеву во время войны возобновлять городские праздники, культурную жизнь и общественную деятельность. Большинство респондентов считали, что городу нужны мероприятия в той или иной форме — но не в виде «праздников, как до войны», а в виде безопасных, согласованных и сдержанных форматов. Опрос проходил с 9 по 13 июля на сайте «НикВести». Это независимая инициатива редакции: он не заказан городскими властями и не является голосованием за конкретное решение мэрии. Анкету заполнили 1799 человек.

Поводом послужило заявление мэра Николаева Александра Сенкевича во время аппаратного совещания 6 июля. Тогда мэр предложил местным СМИ спросить у николаевцев, поддерживают ли они проведение концертов и других мероприятий ко Дню города и считают ли они это безопасным. По словам мэра, к городским властям стали чаще обращаться жители с вопросами, состоятся ли в этом году День города, концерт, ярмарка, велопробег или другие мероприятия.

Как Николаев праздновал День города во время войны

С началом полномасштабного вторжения Николаев изменил формат празднования Дня города. В 2022 году из-за постоянных обстрелов от массовых мероприятий отказались полностью — праздник проходил онлайн, с видеопоздравлениями и марафоном «Николаев. Есть жизнь».

В 2023 году город уже постепенно возвращался к офлайн-мероприятиям. На Соборной площади в Николаеве состоялся велопробег по случаю празднования Дня города и Дней Дании. Тогда в город прибыла делегация из Дании во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дании в Украине Оле Эгбергом Миккельсеном.

В 2024 году празднование также проходило вживую, но в формате отдельных небольших мероприятий. В городе состоялись велопробег, ярмарки, выставки и концерты.

А также в тот день состоялся велопробег и торжественное открытие сквера Датской солидарности.

А в 2025 году Николаев отметил уже 236-й День города в разных локациях, совместив различные форматы — состоялись старт регаты и открытие Аллеи несокрушимых городов, а также торжественное шествие прошло по центральной улице Соборной. Хотя и перед этим заявляли, что из соображений безопасности точное время и места проведения объявлять не будут. На праздник прибыла и французская делегация во главе с бывшим премьер-министром Франции Габриэлем Атталем.

А также традиционно прошла Международная Черноморская регата «Паруса Ротари 2025». Уже двенадцатый год город собирает яхтсменов, которые соревнуются за Кубок Ротари.